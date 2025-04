Speedway-GP in Landshut: Es gibt noch Stehplätze 30.04.2025 - 12:10 Von Claudia Patzak

© Pabijan Landshut hofft auf ein ausverkauftes Stadion

Am kommenden Samstag, 3. Mai, beginnt in Landshut die Speedway-Weltmeisterschaft 2025. Alle Infos rund um den ersten Grand Prix des Jahres in der OneSolar-Arena.