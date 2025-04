Robert Lambert: Der Knoten ist geplatzt – und weiter?

2024 konnte Robert Lambert im Speedway-Grand-Prix in Vojens seinen ersten Sieg einfahren und wurde Vizeweltmeister. Um Bartosz Zmarzlik zu schlagen, muss er noch eine Schippe drauflegen.

Zwischen seinem Debüt im Speedway-GP im Juli 2015 und seinem ersten Sieg in Vojens 2024 liegen für Robert Lambert fast zehn Jahre, entsprechend groß war die Erleichterung. «Ich wusste, dass ich auch einen Grand Prix gewinnen kann, nachdem ich in der Vergangenheit bereits EM-Events und bedeutende Rennen beim Speedway der Nationen gewonnen habe», erzählte der Engländer. «Ich hatte eine erfolgreiche Saison, auf der ich jetzt aufbauen kann. Es gilt, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Ich hoffe, dass ich diese Saison weitere Siege folgen lassen kann.»

Für Vizeweltmeister Lambert gibt es nur noch eine Steigerung. «Die Silbermedaille gibt mir gutes Selbstvertrauen, weil ich das noch nicht erreicht hatte in meiner Laufbahn. Aber es geht wieder bei null los und trotz aller Änderungen im Reglement muss man weiterhin ins Finale kommen, in dem die Big-Points verteilt werden», blickt der Red-Bull-Athlet auf die GP-Saison voraus, die am 3. Mai in Landshut eröffnet wird und in die Weltmeister Bartosz Zmarzlik als Favorit geht. «Ich weiß, dass ich Bartek schlagen kann, aber ich muss es hinbekommen, dass ich ihn öfter schlage als er mich. Zudem gibt es nicht nur Bartosz, den es zu bezwingen gilt.»

Nach dem EM-Titel 2020 und dem zweifachen Triumph beim Speedway der Nationen 2021 und 2024 deutet einiges darauf hin, dass der 27-jährige Lambert einer der größten Herausforderer von Weltmeister Zmarzlik sein könnte.