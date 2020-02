Speedway Team Cup

Speedway-Ligabetrieb in Deutschland liegt am Boden

An der Speedway-Bundesliga nehmen 2020 nur noch vier Teams teil, das gleiche Schicksal hat den Team-Cup ereilt. In ganz Deutschland gibt es nur noch acht Liga-Teilnehmer.

Mitte der 1990er-Jahre sahen wir in Deutschland eine dreistufige Speedway-Liga – diese bröckelte, bis nur noch die erste übrig war. Weil sich dem Nachwuchs in der Bundesliga kaum noch Chancen zum Fahren boten, wurde 2012 der Speedway-Team-Cup ins Leben gerufen, dieser florierte anfänglich auch ordentlich.



Doch die Teams wurden immer weniger. 2017 waren noch zehn Mannschaften dabei, dieses Jahr sind es nur noch vier. Haunstetten, Meißen, Herxheim, Dohren und Neuenknick sind zuletzt verschwunden.

Güstrow ist in die Bundesliga aufgestiegen, nach dem Rückzug von Landshut aus dem Team-Cup leistet sich kein Club mehr Mannschaften in beiden Ligen.



Wittstock hat sich in die polnische Liga verabschiedet.



Insgesamt sind in Deutschland nur noch acht Liga-Teilnehmer übrig:



Bundesliga: Landshut, Brokstedt, Stralsund, Güstrow.



Team-Cup: Cloppenburg, Olching, Berghaupten, DMV White Tigers Diedenbergen

Gegenüber 2019 hat sich das Feld im Team-Cup halbiert. Weil nur noch vier Mannschaften dabei sind, hat jedes Team ein Heim- und drei Auswärtsrennen, es fahren immer dieselben vier Teams gegeneinander.

Die Termine 2020:

4. April Cloppenburg



14. Juni Diedenbergen



12. Juli Olching



29. August Berghaupten