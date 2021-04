Teterow: GP-Entscheidung naht, weitere Sanierungen

Planmäßig soll die Speedway-GP-Saison 2021 am 22. Mai in Teterow eröffnet werden, mit den derzeitigen behördlichen Corona-Auflagen ist das mit Fans unmöglich. Damit wackelt auch das 100. Rennen auf dem Bergring.

Ende April hätte der Speedway-GP in Terenzano/Italien starten sollen, am 22. März wurde der WM-Auftakt abgesagt. Damit rutschte der Teterow-GP an den Beginn des Kalenders. Wegen den behördlichen Verboten, Auflagen, Kontaktbeschränkungen und dem sehr schleppenden Vorankommen der Impfkampagne in Deutschland gegen die Lungenkrankheit Covid-19 ist nicht davon auszugehen, dass der Pfingst-Event stattfinden darf. Der MC Bergring wird in den kommenden Tagen zusammen mit Promoter IMG entscheiden, wie es weitergeht: Ob ohne Fans gefahren, das Rennen verschoben oder abgesagt wird.

Fest steht: Das 100. Grasbahnrennen auf dem Bergring wird nur mit Fans stattfinden. Ist das untersagt, wird das Jubiläum auf 2022 verschoben. So oder so, der Club arbeitet weiterhin emsig am 30 Hektar großen Veranstaltungsgelände.

Während die aufwändige Kompletterneuerung der Bahnbegrenzung durch eine beidseitige Kunststoffbande sowie die anschließende grundlegende Bahnrekonstruktion des 1788 Meter langen Kurses weitgehend abgeschlossen sind, wird jetzt noch Hand an der alten Tunnelanlage angelegt.

Die im Jahre 1936 in mühseliger Handarbeit errichtete Anlage mit zwei Tunneln unterhalb der Rennstrecke ermöglichte den Besuchern fortan auch während der Rennen einen gefahrlosen Wechsel vom Außen- in den Innenring und umgekehrt. Gleichzeitig bildete der Tunnel auch den ständigen Zugang zu der im gleichen Jahr errichteten Zuschauertribüne mit 1250 Sitzplätzen sowie einer für 400 Gäste ausgelegten gastronomischen Einrichtung. Während letztere in den Folgen des Weltkriegs demontiert wurde, hat die Tunnelanlage ihre Bedeutung bis in die Gegenwart behalten. Seit Jahren war ihr Zustand allerdings marode und entsprach nicht mehr gängigen Sicherheitsbestimmungen.

Die Teterower Firma März Tief- und Straßenbau GmbH realisiert in diesen Tagen den Abriss und gemeinsam mit der Firma bauXpert Schnepf den Neubau der Treppenanlage im Rahmen ihres Sponsorings für den MC Bergring.

Unabhängig von der für den 16. April avisierten Entscheidung über die mögliche Durchführung des diesjährigen Pfingstrennens, sind die umfangreichen Baumaßnahmen ein Faustpfand für die Zukunft des Teterower Markenzeichens Bergring.

Kalender Speedway-GP 2021, Stand 22. März:

22. Mai – Teterow/Deutschland

5. Juni – Prag/Tschechien

19. Juni – noch offen

17. Juli – Cardiff/Großbritannien

31. Juli – Breslau/Polen

7. August – Warschau/ Polen

14. August – Malilla/Schweden

28. August – Togliatti/Russland

11. September – Vojens/Dänemark

2. Oktober – Thorn/Polen