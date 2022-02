Teterow-GP: Fans entscheiden über Sitzplatzkapazität

Am 4. Juni soll in Teterow der vierte Grand Prix der Speedway-Weltmeisterschaft 2022 stattfinden. Vertreter der Discovery-Gruppe, dem neuen Promoter aus den USA, haben sich vor Ort vom Stand der Dinge überzeugt.

«Die Amis waren sehr angetan von unseren Gegebenheiten und dem Stand der Vorbereitung», resümierte Organisationschef Adi Schlaak die Inspektion vor Ort.



Die Teterower Organisatoren sind angesichts allseitiger politischer Corona-Öffnungsperspektiven sehr optimistisch, im Rahmen des Bergring-Jubiläums zu Pfingsten ein begeisterndes Bahnsportspektakel feiern zu können.

Schlaak ermuntert die Fans, selbst aktiv am äußeren Rahmen in der Arena mitzuwirken: «Bereits Anfang März müssen wir die Anzahl der benötigten mobilen Sitzplatztribünen beim Verleiher verbindlich bestellen. Mit eurem rechtzeitigen Kartenkauf bestimmt ihr die Anzahl der bereitstehenden Sitzplätze in der Arena mit. Wer seinen Sitzplatz gesichert wissen will, sollte jetzt zuschlagen.»



ADAC-Mitglieder erhalten einen beachtlichen Preisnachlass von 20 Prozent auf alle Kategorien. Tickets gibt es online unter www.bergring-teterow.de, bei der Teterower Touristinformation sowie den ADAC-Shops in Rostock, Neubrandenburg und Hamburg.