Speedway-GP: Pawel Przedpelskis Traum erfüllt sich

Als Sieger im Challenge schaffte Pawel Przedpelski den Einzug in den Speedway-Grand-Prix 2022. Nach Gastauftritten als Wildcard-Fahrer bestreitet der Pole in diesem Jahr seine erste volle GP-Saison.

Nimmt man den Australier Jack Holder und den Briten Daniel Bewley als Nachrücker für die Russen Emil Sayfutdinov und Artem Laguta aus dem ursprünglichen Grand-Prix-Feld für 2022 heraus, so wäre der Pole Pawel Przedpelski der einzige Fahrer des 15 Mann starken Line-ups, der noch keine volle GP-Saison auf dem Buckel hat.

Davon abgesehen hat der inzwischen 26 Jahre alte Pole bereits im Alter von 20 Jahren Duftmarken im Grand Prix hinterlassen. Als Wildcard kam Przedpelski, der als U21-Fahrer dreimal mit Polens U21-Nationalmanschaft Weltmeister wurde, beim Grand Prix in seiner Heimatstadt Thorn (Torun) 2016 zum ersten Einsatz und konnte gleich seine ersten beiden Läufe gewinnen. Während Przedpelski 2016 die Top-8 knapp verpasste, schaffte es der Lokalmatador 2017 bis ins Halbfinale und lieferte sich dort ein packendes Duell um den Finaleinzug mit seinem Landsmann Bartosz Zmarzlik.

2019 fuhr der Pole in der Speedway-Europameisterschaft mit, konnte in einem Event aufs Siegerpodest brausen und in der Gesamtwertung den achten Rang erreichen. In der Saison 2021 war Przedpelski dann erneut als Wildcard in seinem Heim-Grand-Prix in Thorn am Start und wird 2022 erstmals als permanenter GP-Teilnehmer die Saison bestreiten. «Als Wildcard dabei zu sein, ist etwas total anderes», erklärte Przedpelski im Rahmen des Medientags vor der GP-Saison. «Aber jetzt bin ich im Grand Prix, das war mein Traum!»

Startliste Speedway-GP 2022:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

71 Maciej Janowski (PL)

66 Fredrik Lindgren (S)

108 Tai Woffinden (GB)

30 Leon Madsen (DK)

46 Max Fricke (AUS)

69 Jason Doyle (AUS)

505 Robert Lambert (GB)

105 Anders Thomsen (DK)

54 Martin Vaculik (SK)

323 Pawel Przedpelski (PL)

155 Mikkel Michelsen (DK)

692 Patryk Dudek (PL)

25 Jack Holder (AUS)

99 Dan Bewley (GB)