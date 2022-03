Keine Einigung, keine richtige Speedway-Bundesliga

Eine reguläre Speedway-Bundesliga wird es auch 2022 nicht geben. Der Titel wird wie im Vorjahr in einem Ein-Tages-Finale ausgefahren, dieses findet am 13. August in Stralsund statt.

Während für den Speedway-Team-Cup 2022 vor wenigen Tagen ein voller Kalender präsentiert wurde, fällt die Bundesliga im dritten Corona-Jahr erneut weitgehend unter den Tisch. Unter Federführung des DMSB Fachausschusses Bahnsport wurde in diversen Meetings über den Winter daran gearbeitet, die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft auch in diesem Jahr zu gestalten. Die behördlichen Einschränkungen und Verbote im Zusammenhang mit der Covid-19-Seuche machen die Planung nicht einfach, deshalb wird die Bundesliga nach 2021 erneut als Ein-Tages-Finale ausgerichtet.

«Wir haben uns wirklich um eine Neugestaltung der bisherigen Bundesliga bemüht, doch konnten wir uns aus verschiedenen Gründen nicht auf einen Liga-Modus verständigen», so Michael Schubert, Vorsitzender des Deutschen Meisters MSC Brokstedt. In zum Teil sehr leidenschaftlich geführten Gesprächen wurden alle Szenarien umrissen, die eine sportliche Titelvergabe möglich machen. Schubert: «Ein großes Lob gilt Christian Froschauer und Sascha Dörner vom Fachausschuss, die wirklich alles gegeben haben, um eine Lösung zur Zufriedenheit aller Beteiligten und zu Gunsten des Bahnsports in Deutschland zu finden.»

Letztlich einigten sich die Beteiligten auf eine ähnliche Variante wie im Vorjahr, die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft wird am 13. August im «Paul Greifzu Stadion» in Stralsund ausgetragen. Neben dem Gastgeber MC Nordstern Stralsund und Titelverteidiger Brokstedt werden überraschend die Teams des MSC Olching und des MSC Berghaupten dabei sein. Als Austragungsmodus wurde das klassische Vierer-System gewählt, womit in jedem Lauf jeweils ein Fahrer jedes Teams am Startband stehen wird.