Mikkel Michelsen dieses Mal vorbereitet im Grand Prix

Als Speedway-Europameister sicherte sich Mikkel Michelsen seinen Patz im Grand Prix 2022 bereits im vergangenen Sommer. Im Gegensatz zu seiner vorangegangenen GP-Saison 2020 konnte er frühzeitig planen.

Erst Europameister und ein Jahr drauf im Speedway-Grand-Prix: Eine Konstellation, die Mikkel Michelsen schon zum zweiten Mal erlebt. Doch dieses Mal sind die Vorzeichen ganz anders als bei seiner Premiere.

2019 wurde der Däne zum ersten Mal Europameister. Doch damals führte der Titelgewinn nicht automatisch zu einem Startplatz im Grand Prix, wie es seit 2020 der Fall ist. Michelsen kam 2020 nach Martin Smolinskis verletzungsbedingter Absage kurzfristig in den verkürzten Grand Prix und konnte nicht überzeugen. Platz 14 mit 32 Gesamtzählern standen am Ende zu Buche. «Das war ein schweres Jahr für mich», gesteht der 27-Jährige. «Wir hatten kaum Zeit, um etwas vorbereitet zu bekommen für den Grand Prix und hatten auch mit den Motoren zu kämpfen.»

Anders als 2020 kommt Michelsen 2022 mit einer sehr langen Vorlaufzeit in den Grand Prix. Im Sommer 2021 gewann er die Europameisterschaft und sicherte sich somit als erster Fahrer frühzeitig sein Ticket für den Grand Prix 2022. «Dieses Jahr ist das anders. Ich bin besser vorbereitet, die Ausstattung steht und ich gehe selbstbewusst an die Herausforderung heran», so Michelsen. Dass er im Grand Prix mithalten kann, beweisen nicht nur seine beiden Europameistertitel. Als Wildcard-Fahrer fuhr Mikkel beim Heim-GP in Vojens im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale und lieferte eine gute Performance ab.

Als Champion wird Mikkelsen als einer von nur vier Fahrern am Grand Prix und der Europameisterschaft teilnehmen: «Es ist gut, in zwei großen Serien dabei zu sein. Ich sehe das auch aus Marketingsicht. Damit steigt die TV-Präsenz, was für mein Image und meine Sponsoren von Vorteil sein wird. Es ist natürlich etwas anspruchsvoller und intensiver, aber ich freue mich, an beiden Wettbewerben teilzunehmen.»

Startliste Speedway-GP 2022:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

71 Maciej Janowski (PL)

66 Fredrik Lindgren (S)

108 Tai Woffinden (GB)

30 Leon Madsen (DK)

46 Max Fricke (AUS)

69 Jason Doyle (AUS)

505 Robert Lambert (GB)

105 Anders Thomsen (DK)

54 Martin Vaculik (SK)

323 Pawel Przedpelski (PL)

155 Mikkel Michelsen (DK)

692 Patryk Dudek (PL)

25 Jack Holder (AUS)

99 Dan Bewley (GB)