Tai Woffinden: «Motoren werden große Rolle spielen»

Der Engländer Tai Woffinden ist dreifacher Speedway-Weltmeister und der Fahrer im diesjährigen Grand Prix mit den meisten Finalstarts. Er sagt: «Ich will zurück an die Spitze, wo ich hingehöre.»

2013, 2015 und 2018 konnte Tai Woffinden die Speedway-Weltmeisterschaft gewinnen und während seiner Laufbahn zwei weitere Silber- und eine Bronzemedaille erobern. In der vergangenen Saison schloss der Brite den Grand Prix auf dem sechsten Rang ab, nachdem er viermal ins Finale fuhr und dabei zweimal als Dritter auf dem Podium stand.



2022 strotzt Woffinden vor Ehrgeiz. «Es waren drei schwierige Jahre mit Verletzungen, ich will zurück an die Spitze, wo ich hingehöre. Die Motoren werden eine große Rolle spielen. Denn die Fahrer und Bikes, mit Kupplungen und so weiter, sind auf vergleichbarem Niveau.»

Da die Grand-Prix-Saison 2022 einen normalen Rennkalender verspricht und weltweit die behördlich verordneten Corona-Maßnahmen mehr und mehr aufgehoben werden, kehren auch die großen Events wie Cardiff zurück. «Definitiv haben wir den britischen Grand Prix in den vergangenen Jahren vermisst, das ist einer der besten Events im Kalender», so Woffinden, der erst kürzlich einen seiner wenigen Rennstarts in Großbritannien hatte. «In Warschau sind mehr Leute, aber in Cardiff ist die Atmosphäre einzigartig. Es ist speziell, in diese Arena mit den Fans zu laufen.»

Startliste Speedway-GP 2022:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

71 Maciej Janowski (PL)

66 Fredrik Lindgren (S)

108 Tai Woffinden (GB)

30 Leon Madsen (DK)

46 Max Fricke (AUS)

69 Jason Doyle (AUS)

505 Robert Lambert (GB)

105 Anders Thomsen (DK)

54 Martin Vaculik (SK)

323 Pawel Przedpelski (PL)

155 Mikkel Michelsen (DK)

692 Patryk Dudek (PL)

25 Jack Holder (AUS)

99 Dan Bewley (GB)

Kalender Speedway-GP 2022:

30. April – Gorican (HR)

14. Mai – Warschau (PL)

28. Mai – Prag (CZ)

4. Juni – Teterow (D)

25. Juni – Landsberg (PL)

9. Juli – Togliatti (RUS)

13. August – Cardiff (GB)

27. August – Breslau (PL)

10. September – Vojens (DK)

17. September – Malilla (S)

1. Oktober – Thorn (PL)

5. November – Ozeanien