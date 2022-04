Speedway-GP: Matej Zagar kann Meilenstein erreichen

Matej Zagar wird beim ersten Speedway-GP der Saison im kroatischen Gorican mit der Veranstalter-Wildcard dabei sein. Der Slowene kann die 1000-Punkte-Marke übertreffen.

2022 ist Matej Zagar nicht mehr fest im Grand Prix, nachdem er in den vergangenen Jahren eine gesetzte Größe war. Auch wenn der Mann aus Laibach in Slowenien zuletzt nicht mehr die großen Erfolge einfahren konnte, schaffte er es stets über den sportlichen Weg, oder mittels einer permanenten Wildcard, im Grand Prix zu bleiben.



Seinen ersten GP-Sieg feierte Zagar 2014 im finnischen Tampere, nachdem ihm in den Jahren davor bereits einige Podestplatzierungen gelungen waren. In den Folgejahren eroberte Zagar in Warschau, Landsberg, Teterow und Stockholm weitere Siege.

Für 2021 schaffte es Zagar nach einem elften Platz im Grand Prix 2020, und ohne Teilnahme am Challenge in der Slowakei, mit einer permanenten Wildcard in den Grand Prix zu kommen. Nach Platz 13 im Vorjahr kam für den inzwischen 39-Jährigen das endgültige Aus, er wird dieses Jahr voraussichtlich nur beim Grand Prix in Kroatien dabei sein. Bei seinen bisherigen Auftritten in Gorican holte Zagar immer mindestens neun Punkte. Gelingt ihm das beim WM-Auftakt am 30. April erneut, kann er seine bisher im Grand Prix erreichten 991 Punkte auf 1000 ausbauen und damit einen weiteren Meilenstein erreichen.

Zuhause ist Zagar längst der erfolgreichste Speedwayfahrer, unglaubliche 18 Mal in Folge wurde er Slowenischer Champion. 2002 gewann Zagar die U19-Europameisterschaft, 2004 und 2008 wurde er Europameister.



Als Bahnreserve für den Gorican-GP wurden Zagars Landsmann Nick Skorja sowie der Ungar Dennis Fazekas nominiert. Jurica Pavlic, der jahrelang die kroatische Flagge in der Speedwaywelt hochhielt, fährt keine Rennen mehr.