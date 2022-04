Neue Ära im Speedway-GP: Gorican nur live im Stream

Was stellt Discovery mit dem Speedway-GP auf die Beine?

Der erste Speedway-Grand-Prix der Saison 2022 in Gorican wird der erste unter dem neuen Promoter Discovery sein. Ob sich dadurch die TV-Präsenz in Deutschland verbessert, bleibt abzuwarten.

Der erste Speedway-GP läutet ein neues Zeitalter ein: Sofern man den Plänen des neuen Vermarkters Discovery Glauben schenken kann, soll sich die Weltmeisterschaft weiterentwickeln. Der Beweis, ob die ehrgeizigen Ziele erreicht werden, kann ab dem kommenden Wochenende erbracht werden.

Gorican ist abgesehen vom noch nicht bestätigten Rennen in Ozeanien die einzige neue Strecke, die im Vergleich zu den vergangenen Jahren in den Kalender gekommen ist. Zuletzt gastierte der Grand Prix 2012 in der nordkroatischen Stadt nahe der ungarischen Westgrenze, vom damaligen fixen Line-up sind nur noch der Schwede Fredrik Lindgren und der Slowake Martin Vaculik dabei.

Da alle russischen Sportler wegen des Ukraine-Kriegs auf unbestimmte Zeit von den Wettbewerben ausgeschlossen sind, darf Weltmeister Artem Laguta seinen Titel nicht verteidigen. Auch der WM-Dritte Emil Sayfutdinov fehlt. In bestechender Frühform fährt der Pole Bartosz Zmarzlik, der am vergangenen Wochenende in der polnischen Liga ungeschlagen blieb und sein Team mit Punktemaximum zum Sieg führte.

Mit dem Event in Gorican, das erstmals seit zwei Jahren nicht mehr von behördlichen Corona-Vorschriften geprägt ist, wird das Qualifying zurückkehren. Anhand des Ergebnisses dürfen sich die Fahrer ihren Startplatz im Renntableau selbst aussuchen, das Quali wird ebenso wie der gesamte Grand Prix live im kostenpflichtigen Eurosport-Player gezeigt. Im deutschen Free-TV wird am Dienstagabend um 22 Uhr eine einstündige Zusammenfassung des WM-Auftakts ausgestrahlt, die in der Nacht auf Mittwoch um 00.30 Uhr auf Eurosport 2 wiederholt wird.

Termine Speedway-GP 2022:

30. April – Gorican (HR)

14. Mai – Warschau (PL)

28. Mai – Prag (CZ)

4. Juni – Teterow (D)

25. Juni – Landsberg (PL)

9. Juli – Togliatti (RUS) - gestrichen

13. August – Cardiff (GB)

27. August – Breslau (PL)

10. September – Vojens (DK)

17. September – Malilla (S)

1. Oktober – Thorn (PL)

5. November – Ozeanien (noch offen)

Startliste 2022:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

71 Maciej Janowski (PL)

66 Fredrik Lindgren (S)

108 Tai Woffinden (GB)

30 Leon Madsen (DK)

46 Max Fricke (AUS)

69 Jason Doyle (AUS)

505 Robert Lambert (GB)

105 Anders Thomsen (DK)

54 Martin Vaculik (SK)

323 Pawel Przedpelski (PL)

155 Mikkel Michelsen (DK)

692 Patryk Dudek (PL)

25 Jack Holder (AUS)

99 Dan Bewley (GB)