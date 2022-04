Robert Lambert: «Deutschland hat mir Türen geöffnet»

Als Europameister 2020 qualifizierte sich Robert Lambert für den Speedway-Grand-Prix 2021. Waren seine Leistungen zu Beginn schwankend, fuhr der Engländer zuletzt konstant in die Top-8. Daran will er anknüpfen.

Als Ersatzfahrer kam Robert Lambert 2019 zu mehreren GP-Einsätzen, nachdem er bereits 2015 im Alter von 17 Jahren in Cardiff in der höchsten Klasse des Speedwaysports debütiert hatte.

In der vergangenen Saison war Lambert als Europameister des Jahres 2020 erstmals permanenter Grand-Prix-Fahrer und konnte sich entsprechend auf die gesamte Saison vorbereiten. Nach durchwachsenem Start bei den Events in Prag, konnte Lambert in Breslau zweimal in die Top-Acht fahren, ehe seine Leistungen bei den folgenden Veranstaltungen nachließen. Zum Ende der Saison hin konnte er seine Leistungen verbessern, dreimal in Folge in die Top-Acht fahren und sich so eine Top-Ten-Platzierung in seiner ersten vollen GP-Saison sichern.



«Die letzten drei Events waren im vergangenen Jahr deutlich besser als die vorangegangenen, ich bin zuversichtlich, dass ich daran anknüpfen kann», so Lambert. «Die Top-6 sind mein Ziel in dieser Saison.»

Bei Lambert ist wie bei Tai Woffinden und Daniel Bewley die Vorfreude auf den britischen Grand Prix in Cardiff am 13. August riesig, die vergangenen zwei Jahre fiel der Großevent den behördlichen Corona-Verboten zum Opfer. «Das wird richtig cool, nachdem wir die letzten Jahre nicht dort sein konnten, jetzt können auch die britischen Fans wieder kommen», so Lambert, der mit dem Teterow-GP an Pfingsten ein weiteres Rennen fett im Kalender markiert hat. «Ich habe schon meine ganze Karriere eine enge Verbindung nach Deutschland, Deutschland hat mir die Türen nach Europa geöffnet. Ich habe dort viele Fans und Unterstützer, sodass ich mich auf Teterow besonders freue.»

Startliste Speedway-GP 2022:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

71 Maciej Janowski (PL)

66 Fredrik Lindgren (S)

108 Tai Woffinden (GB)

30 Leon Madsen (DK)

46 Max Fricke (AUS)

69 Jason Doyle (AUS)

505 Robert Lambert (GB)

105 Anders Thomsen (DK)

54 Martin Vaculik (SK)

323 Pawel Przedpelski (PL)

155 Mikkel Michelsen (DK)

692 Patryk Dudek (PL)

25 Jack Holder (AUS)

99 Dan Bewley (GB)

Kalender Speedway-GP 2022:

30. April – Gorican (HR)

14. Mai – Warschau (PL)

28. Mai – Prag (CZ)

4. Juni – Teterow (D)

25. Juni – Landsberg (PL)

9. Juli – Togliatti (RUS)

13. August – Cardiff (GB)

27. August – Breslau (PL)

10. September – Vojens (DK)

17. September – Malilla (S)

1. Oktober – Thorn (PL)

5. November – Ozeanien