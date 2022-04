Speedway-GP Gorican mit Ockenga & Smolinski am Mikro

Am 30. April beginnt im kroatischen Gorican die Speedway-Weltmeisterschaft 2022. Qualifying und Rennen werden im Eurosport-Player und bei Joyn live und mit deutschem Kommentar übertragen.

Im Free-TV ist in Deutschland auch mit neuem Promoter Discovery vom Speedway-GP nichts zu sehen, zumindest nicht vom WM-Auftakt am 30. April in Gorican.



Immerhin werden im kostenpflichtigen Eurosport-Player von 12.45–14.30 Uhr die Qualifikation und von 18–22.30 Uhr das Rennen live übertragen; auch auf Joyn sind sie zu sehen.

Besonders interessant: Am Freitag wurde kurzfristig entschieden, dass es auch einen deutschen Kommentar für die Übertragungen gibt. Aus dem Studio berichtet Norbert Ockenga. Als Experte hat er den einzigen deutschen Speedway-GP-Sieger Martin Smolinski an seiner Seite, der die Saison wegen seiner anstehenden Hüftoperation beenden musste, bevor sie richtig begann.

Termine Speedway-GP 2022:

30. April – Gorican (HR)

14. Mai – Warschau (PL)

28. Mai – Prag (CZ)

4. Juni – Teterow (D)

25. Juni – Landsberg (PL)

9. Juli – Togliatti (RUS) - gestrichen

13. August – Cardiff (GB)

27. August – Breslau (PL)

10. September – Vojens (DK)

17. September – Malilla (S)

1. Oktober – Thorn (PL)

5. November – Ozeanien (noch offen)

Startliste 2022:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

71 Maciej Janowski (PL)

66 Fredrik Lindgren (S)

108 Tai Woffinden (GB)

30 Leon Madsen (DK)

46 Max Fricke (AUS)

69 Jason Doyle (AUS)

505 Robert Lambert (GB)

105 Anders Thomsen (DK)

54 Martin Vaculik (SK)

323 Pawel Przedpelski (PL)

155 Mikkel Michelsen (DK)

692 Patryk Dudek (PL)

25 Jack Holder (AUS)

99 Dan Bewley (GB)