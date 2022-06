Deutschland-GP Nummer 12: Spannung steigt in Teterow

Wenn sich am heutigen Abend in Teterow das Startband hebt, wird der zwölfte Speedway Grand Prix der Geschichte auf deutschem Boden gestartet. Einen bedeutenden Meilenstein erlebte der SGP in Deutschland.

1995 wurde in Abensberg im ersten Jahr des Speedway-GP ein Rennen des damals neuen Wettbewerbs ausgetragen. Gerd Riss schaffte derzeit das beste Ergebnis eines Deutschen im Speedway Grand Prix auf deutschem Boden. Der Multichampion auf der Langbahn kam mit zwölf Vorlaufpunkten auf direktem Wege ins Finale und lag in diesem sogar phasenweise auf dem dritten Rang, ehe er von Billy Hamill noch geschnappt wurde.

Tommy Knudsen gewann damals den ersten Speedway-GP auf deutschem Boden vor seinem Landsmann Hans Nielsen, der erster Speedway-Weltmeister im Grands Prix-System wurde.

In den ersten Jahren des Speedway-GP’s wurden insgesamt vier Rennen in Bayern ausgetragen. Nach der Premiere in Abensberg richtete zweimal Pocking und einmal Landshut einen Grand Prix aus, ehe nach 1998 erstmal kein GP in Deutschland ausgerichtet wurde. Erst 2001 wurde unter regnerischen Bedingungen in der Bundeshauptstadt Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion ein Grand Prix ausgetragen, der sich jedoch als Eintagsfliege herausstellte und nicht mehr wiederholt wurde.

Ebenso entwickelte sich der Speedway-GP in der Arena auf Schalke. 2007 wurde der 100. Grands Prix der Geschichte in der Arena auf Schalke ausgetragen. Den ersten Laufsieg in der Arena sicherte sich Wildcard-Fahrer Christian Hefenbrock, während sich der Schwede Andreas Jonsson den Sieg beim GP Nummer 100 und damit auch die 100.000 Dollar Preisgeld sicherte.

Im Folgejahr sollte erneut auf Schalke gefahren werden, doch der Bahnbelag wurde damals viel zu feucht eingebaut und das Rennen wurde kurzfristig abgesagt und im polnischen Bromberg (Bydgoszcz) ausgetragen. Nach dem Fiasko von Schalke verschwand Deutschland wieder von der Landkarte des Speedway Grand Prix und es sollte bis 2016 dauern, bis der Wettbewerb wieder in Deutschland Station machte.

In Teterow fand der GP seine neue Heimat in Deutschland und wurde hier zwischen 2016 und 2019 viermal ausgetragen. Mit Jason Doyle, Matej Zagar, Tai Woffinden und zuletzt Maciej Janowski gab es vier unterschiedliche Sieger. Wenn jetzt der SGP nach 2019 wieder nach Teterow zurückkehrt, darf man gespannt sein, wer sich diesmal den Sieg sichert.

Wird es in Teterow bei der fünften Auflage des SGP den fünften Sieger geben oder können sich Jason Doyle, Tai Woffinden oder Maciej Janowski den zweiten Sieg in Teterow sichern?

Aus deutscher Sicht wird es vor allem spannend sein, ob Wildcard-Fahrer Kai Huckenbeck an das sensationelle Resultat von Gerd Riss aus dem Jahr 1995 anknüpfen kann. Riss am Nächsten kam der Olchinger Martin Smolinski, der 2016 Dritter in den Halbfinalläufen und damit Gesamtsiebter wurde und 2017 nur knapp den Einzug ins Halbfinale verpasste.

Die Deutschland Grands Prix im Überblick:

GP 1 1995 Abensberg Sieger Tommy Knudsen

GP 2 1996 Pocking Sieger Hans Nielsen

GP 3 1997 Landshut Sieger Hans Nielsen

GP 4 1998 Pocking Sieger Tony Rickardsson

GP 5 2001 Berlin Sieger Tomasz Gollob

GP 6 2007 Gelsenkirchen Sieger Andreas Jonsson

GP 7 2008 Bromberg* Sieger Tomasz Gollob

GP 8 2016 Teterow Sieger Jason Doyle

GP 9 2017 Teterow Sieger Matej Zagar

GP 10 2018 Teterow Sieger Tai Woffinden

GP 11 2019 Teterow Sieger Maciej Janowski

*verlegt nach Bromberg (Bydgoszcz), wegen unbefahrbarer Bahn in Gelsenkirchen