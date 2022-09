Vojens-GP: Bartosz Zmarzlik nach Sieg vor WM-Titel

Mit dem Triumph beim Speedway-Grand-Prix in Vojens hat sich Bartosz Zmarzlik im Kampf um die WM-Krone die Chance gesichert, bereits beim Rennen in Schweden den Weltmeistertitel 2022 klarzumachen.

Nachdem Bartosz Zmarzlik beim Grand Prix in Breslau Punkte liegen ließ und Verfolger Leon Madsen im Kampf um die WM-Krone Boden gut machen und den Abstand auf 16 Punkte verkürzen konnte, hat der Pole beim dänischen Grand Prix in Vojens gesiegt und im Titelkampf wieder alle Trümpfe in der Hand.

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten um den WM-Titel im fünften Lauf konnte sich Madsen den Sieg sichern, während Zmarzlik ohne Punkte blieb. Im nächsten Durchgang vergeigte Madsen seinen Lauf und musste wie Zmarzlik im Durchgang zuvor einen Nuller hinnehmen. Trotz der letzten Plätze fuhren sich Zmarzlik und Madsen in die Top-Acht, wo es um die Big-Points für die Weltmeisterschaft ging.

In den Halbfinalläufen legte zunächst Madsen vor, der hinter Robert Lambert im ersten Halbfinale Zweiter wurde, während der starke Wildcard-Fahrer Rasmus Jensen und Tai Woffinden einpacken mussten. Im zweiten Halbfinale führten zunächst Patryk Dudek und Jason Doyle, doch eingangs der zweiten Runde zwängte sich Zmarzlik an Doyle vorbei und fuhr hinter seinem Landsmann Dudek ins Finale.

Im Finale startete Lambert von außen stark, doch Zmarzlik kam vom zweiten Startplatz ebenfalls gut weg und versperrte dem jungen Briten auf der Gegengerade der ersten Runde den Weg an die Spitze. Das Feld sortierte sich und Zmarzlik fuhr vor Lambert zu seinem zweiten Grand-Prix-Sieg der Saison. Madsen sicherte sich bei seinem Heim-GP den dritten Platz vor Dudek, büßte dabei jedoch vier Punkte im WM-Klassement auf Zmarzlik ein, sodass dieser mit 20 Punkten Vorsprung in den nächsten Grand Prix in Schweden am kommenden Samstag gehen wird. Holt Zmarzlik in Malilla mehr Punkte als Madsen, ist dem Polen der Titel im letzten Grand Prix nicht mehr zu nehmen.

Offen ist auch nach dem Rennen in Dänemark der Kampf um WM-Bronze sowie die Top-Sechs-Plätze, die zum Start im Grand Prix 2023 berechtigen. Daniel Bewley, der die Grands Prix in Cardiff und Breslau gewann und in Vojens Schnellster im Qualifying war, verpasste die Halbfinals, nachdem er in seinem letzten Lauf ins Band gefahren war. Der Schwede Fredrik Lindgren und auch Maciej Janowski verpassten die Halbfinals deutlich und während Lindgren aus den Top-Sechs auf den achten Rang abrutschte, hält sich Janowski noch mit zwei Punkten vor Woffinden und Lindgren in den Top-Sechs.

Ergebnisse Speedway-GP Vojens/DK:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 10 Vorlaufpunkte/20 WM-Punkte

2. Robert Lambert (GB), 8/18

3. Leon Madsen (DK), 10/16

4. Patryk Dudek (PL), 11/14

5. Rasmus Jensen (DK), 10/12

6. Jason Doyle (AUS), 8/11

7. Tai Woffinden (GB), 11/10

8. Mikkel Michelsen (DK), 11/9

9. Jack Holder (AUS), 8/8

10. Daniel Bewley (GB), 6/7

11. Max Fricke (AUS), 6/6

12. Andrzejs Lebedevs (LV), 6/5

13. Fredrik Lindgren (S), 5/4

14. Pawel Przedpelski (PL), 4/3

15. Maciej Janowski (PL), 4/2

16. Martin Vaculik (SK), 3/1

17. Benjamin Basso (DK), 0/0

18. Emil Breum (DK), 0/0

Stand nach 8 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 128 WM-Punkte

2. Leon Madsen (DK), 108

3. Daniel Bewley (GB), 91

4. Patryk Dudek (PL), 90

5. Robert Lambert (GB), 86

6. Maciej Janowski (PL), 76

------------------------------------------

7. Tai Woffinden (GB), 74

8. Fredrik Lindgren (S), 74

9. Mikkel Michelsen (DK), 70

10. Jason Doyle (AUS), 68

11. Martin Vaculik (SK), 59

12. Jack Holder (AUS), 58

13. Anders Thomsen (DK), 51

14. Max Fricke (AUS), 49

15. Pawel Przedpelski (PL), 28

16. Rasmus Jensen (DK), 12

17. Andrzej Lebedevs (LV), 12

18. Matej Zagar (SLO), 11

19. Gleb Czugunov (PL), 7

20. Kai Huckenbeck (D), 7

21. Maksym Drabik (PL), 4

22. Szymon Wozniak (PL), 3

23. Jan Kvech (CZ), 1

24. Tom Brennan (GB), 1