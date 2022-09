Cloppenburg: Martin Smolinski ist «back on track» 10.09.2022 - 12:28 Von Rudi Hagen

© Hagen Martin Smolinski und sein Freund und Sponsor Burkhard Timme vom MSC Cloppenburg

Ein vielbeachtetes und nicht unbedingt erwartetes Comeback gab Martin Smolinski beim Flutlichtrennen in Cloppenburg. Der Olchinger gewann die 9. «Night of the Fights» in beeindruckender Manier.