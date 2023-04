Max Fricke: Die Duelle mit Topfahrern sollen helfen

Sieg beim Speedway der Nationen, Sieg im Warschau-GP und Sieg bei der Australischen Meisterschaft 2022, lautet die Bilanz von Max Fricke. 2023 will er vor allem im Grand Prix für mehr Furore sorgen.

In Warschau erlebte Max Fricke seinen großen Moment im Speedway-GP 2022: Vor beeindruckender Kulisse in der polnischen Hauptstadt siegte der Australier. Doch der Triumph entpuppte sich als Eintagsfliege, denn im weiteren Saisonverlauf blieb der Mann mit den deutschen Vorfahren blass. Den letzten Grand Prix in Thorn (Torun) verpasste Fricke verletzt und schloss die WM als 13. ab. Da der Brite Daniel Bewley sich über den GP für 2023 qualifizierte, reichte Frickes Vierter Platz im Challenge von Glasgow, um 2023 erneut im Grand Prix dabei zu sein.

«Dieses Jahr wird ein frischer Start», blickt Fricke auf die GP-Saison 2023 voraus, die am kommenden Samstag in Gorican/Kroatien beginnt. Er hofft, dass sich sein Wechsel aus der 1. Liga, der nominell zweiten in Polen, in die höhere Ekstraliga und zur damit verbunden härteren Konkurrenz auszahlt.

Im Wettbewerb stand der GP-Sieger auch im vergangenen Winter in Australien, wo er im Dezember nationaler Champion 2022 wurde. Die Meisterschaft 2023 schloss er auf dem dritten Rang ab. «Es war schön, wieder zurück in Australien gewesen zu sein», so Fricke, der erkannt hat, woran er im neuen Jahr arbeiten muss. «Der Speed ist da, es wird für mich darum gehen, dass ich konstanter werde.»

Der U21-Weltmeister von 2016 und letztjährige Gewinner des Speedway der Nationen geht 2023 in seine vierte GP-Saison und kann davon berichten, wie er das Debütjahr 2022 des neuen Vermarkters Discovery erlebt hat. «Vom Rennen her war es das Gleiche wie zuvor, aber die Änderungen in der Box zum Beispiel waren auf jeden Fall gut. Ich glaube, dass es in der Zukunft noch besser wird, vor allem für die Fans. Das Drumherum ist besser geworden», urteilt der 27-Jährige.