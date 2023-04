Tai Woffinden meint: Zeit ist noch nicht abgelaufen

Tai Woffinden (li.) will zurück an die Spitze

Mit drei Weltmeistertiteln gehört Tai Woffinden zu den erfolgreichsten Speedwayfahrern. Im vergangenen Jahr verpasste er den Sprung zurück an die Spitze und hat bereits früh mit der Vorbereitung für 2023 begonnen.

Beim Grand Prix in der tschechischen Hauptstadt Prag stand Tai Woffinden in der Saison 2022 das einzige Mal auf dem Siegerpodest und schaffte es im weiteren Saisonverlauf auch nur ein weiteres Mal ins Finale. Da Woffinden im Laufe des Jahres auch schwächerer Auftritte verzeichnete und Grands Prix auf den hinteren Rängen abschloss, war es nicht verwunderlich, dass er die WM nur auf dem achten Rang beendete. Für die Saison 2023 wurde der dreifache Weltmeister mit einer permanenten Wildcard ausgestattet und hofft, dass er wieder in die Weltspitze vordringen kann.

«Ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht glauben würde, dass ich erneut Weltmeister werden kann», sagte der 32-Jährige im Vorfeld des SGP-Auftakts am Samstag in Gorican/Kroatien. «Im September haben wir beschlossen, ein paar Dinge im Team zu verändern – ab da haben wir uns auf die Saison 2023 konzentriert.»

Woffinden trennte sich von seinem langjährigen Mechaniker und auch die Rückkehr in die schwedische Liga wurde bekanntgegeben. Zudem verbrachte der Tattoo-Liebhaber den Winter mit der Familie in Australien und hofft, dass die Veränderungen Früchte tragen.



Nach sechs WM-Medaillen in acht Jahren (2013 bis 2020) konnte sich Tai Woffinden in der Saison 2021 mit einem sechsten Rang den Platz in der WM 2022 sichern. Nach Platz 8 in der Weltmeisterschaft 2022 war der Brite auf eine Dauer-Wildcard angewiesen.