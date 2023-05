Speedway-GP Warschau: Mega-Event live auf Discovery+

Im Stadion Narodowy, dem Nationalstadion Polens in der Hauptstadt Warschau, findet der erste Großevent im Kalender des Speedway-GP 2023 statt. In Deutschland können die Fans die Rennen über Discovery+ verfolgen.

Zum siebten Mal seit 2015 gastiert der Speedway-Grand-Prix in der polnischen Hauptstadt Warschau (Warszawa), auch in diesem Jahr werden rund 50.000 Zuschauer erwartet. Noch vor leeren Sitzen fand das Qualifying am Freitag statt, Fredrik Lindgren war der Schnellste. Es wird sich zeigen, ob der Schwede im Rennen an seine gute Erfolgsbilanz in Warschau anknüpfen kann. 2017 gewann Lindgren den Grand Prix, auch bei den vergangenen drei Events war er auf dem Siegerpodest vertreten: 2018 und 2022 wurde er Dritter, 2019 Zweiter.

«Das war ein guter Job im Qualifying. Ich hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten im Qualifying, das war mein bisher bestes und ich bin sehr zufrieden», so der 37-Jährige, der in Warschau einen Zahnriemenantrieb statt einer Primärkette einsetzt. «Wir haben das viel getestet und es kürzlich in den Ligen im Wettbewerb eingesetzt. Es hat gut funktioniert und ich fühle mich wohl damit. Dies ist das erste Mal, dass ich ihn in einer Weltmeisterschaft einsetze.»

Lindgren wählte als schnellster Fahrer die Startposition 13, die ihm im zweiten und dritten Durchgang den inneren Startplatz sichert. Als Zweitplatzierter im Qualifying entschied sich WM-Leader Bartosz Zmarzlik für Startplatz 5, der dem Polen ebenfalls zweimal den roten Startplatz garantiert. Zmarzlik konnte beim GP-Auftakt in Kroatien seinen 19. Grand-Prix-Sieg einfahren, doch ausgerechnet in Warschau konnte er noch nie gewinnen. In sieben Anläufen gelang noch keinem polnischen Fahrer der Sieg in der Hauptstadt.

Ab 18.30 Uhr können Fans den Grand Prix aus Warschau über die Angebote von Discovery+ live per Stream verfolgen.

Die bisherigen Warschau-Sieger:

2015: Matej Zagar (SLO)

2016: Tai Woffinden (GB)

2017: Fredrik Lindgren (S)

2018: Tai Woffinden (GB)

2019: Leon Madsen (DK)

2022: Max Fricke (AUS)

Ergebnisse Qualifikation Speedway-GP Warschau/PL:

1. Fredrik Lindgren (S), 13,099 Sekunden

2. Bartosz Zmarzlik (PL), 13,175

3. Max Fricke (AUS), 13,223

4. Dan Bewley (GB), 13,235

5. Robert Lambert (GB), 13,236

6. Anders Thomsen (DK), 13,283

7. Jack Holder (AUS), 13,291

8. Tai Woffinden (GB), 13,311

9. Jason Doyle (AUS), 13,337

10. Mikkel Michelsen (DK), 13,378

11. Patryk Dudek (PL), 13,385

12. Leon Madsen (DK), 13,394

13. Martin Vaculik (SK), 13,399

14. Maciej Janowski (PL), 13,412

15. Wiktor Przyjemski (PL), 13,415

16. Kim Nilsson (S), 13,497

17. Bartlomiej Kowalski (PL), 13,608

18. Dominik Kubera (PL), 13,807