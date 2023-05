Warschau-GP: Lindgren siegt – dahinter ein Fotofinish

Nach 2017 hat der Schwede Fredrik Lindgren den Speedway-GP in Warschau erneut gewonnen. Dazu hat es allerdings einen Abbruch und Neustart des Finales gebraucht.

Bereits im Qualifying war Fredrik Lindgren der schnellste Mann in Warschau. Im Rennen lief es für den Schweden zunächst recht unspektakulär, mit neun Punkten kam er in die Halbfinals.



Zu den Prominentesten, die die Halbfinalläufe verpassten, zählten Vizeweltmeister Leon Madsen und die Nummer 3 der Welt, Maciej Janowski. Nach Gorican verpassten die beiden Medaillengewinner des Vorjahres bereits zum zweiten Mal in Folge die Top-Acht, wenngleich es in Warschau knapp war, da sie punktgleich mit Tai Woffinden waren, der es gerade noch ins Halbfinale schaffte.

Nach den Vorläufen waren die Australier Jason Doyle und Jack Holder die Führenden, beide zogen mit Siegen in den Halbfinals ins Finale ein und sollten auch dort noch eine Rolle spielen. Zu ihnen gesellten sich Weltmeister Bartosz Zmarzlik und Lindgren.

Im ersten Start des Finales setzte sich Holder an die Spitze. Nachdem er eine Attacke von Lindgren in der ersten Runde abgewehrt hatte, sah alles danach aus, als könnte der 27-Jährige zum Sieg fahren. Doch im Kampf um Platz 3 ging Doyle nach einer Attacke von WM-Leader Zmarzlik zu Boden. Referee Jesper Steentoft ließ sich mit seiner Entscheidung lange Zeit, disqualifizierte den Australier und ließ Zmarzlik zum Re-Run wieder zu. Der Schiedsrichter war der Meinung, Doyle hätte den Sturz vermeiden können.

Beim Re-Start des Finales legte Lindgren einen perfekten Start hin und übernahm die Führung vor Holder und Zmarzlik. Der Pole gab in den vier Runden alles, auf dem Zielstrich lag Holder nur Zentimeter vor ihm, während Lindgren nach 2017 erneut in der polnischen Hauptstadt gewann.

Im WM-Klassement liegen nach den ersten beiden Grands Prix Zmarzlik und Lindgren mit 36 Punkten in Front, auf Rang 3 folgt Doyle mit 28. Der nächste Grand Prix findet Anfang Juni in der tschechischen Hauptstadt Prag statt, ehe am 10. Juni der Grand Prix von Deutschland in Teterow ausgetragen wird.

Ergebnisse Speedway-GP Warschau:

1. Fredrik Lindgren (S), 20 WM-Punkte/9 Vorlaufpunkte

2. Jack Holder (AUS), 18/11

3. Bartosz Zmarzlik (PL), 16/9

4. Jason Doyle (AUS), 14/13

5. Martin Vaculik (SK), 12/11

6. Max Fricke (AUS), 11/9

7. Daniel Bewley (GB), 10/9

8. Tai Woffinden (GB), 9/7

9. Leon Madsen (DK), 8/7

10. Maciej Janowski (PL), 7/7

11. Mikkel Michelsen (DK), 6/6

12. Robert Lambert (GB), 5/6

13. Bartlomiej Kowalski (PL), 4/4

14. Anders Thomsen (DK), 3/4

15. Kim Nilsson (S), 2/4

16. Patryk Dudek (PL), 1/4



Halbfinale 1: 1. Jason Doyle, 2. Fredrik Lindgren, 3. Max Fricke, 4. Daniel Bewley



Halbfinale 2: 1. Jack Holder, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Martin Vaculik, 4. Tai Woffinden



Finale: 1. Fredrik Lindgren, 2. Jack Holder, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Jason Doyle (S/D)

Stand nach 2 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 36 WM-Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 36

3. Jason Doyle (AUS), 28

4. Jack Holder (AUS), 26

5. Robert Lambert (GB), 23

6. Tai Woffinden (GB), 21

7. Martin Vaculik (SK), 21

8. Daniel Bewley (GB), 20

9. Max Fricke (AUS), 18

10. Mikkel Michelsen (DK), 17

11. Leon Madsen (DK), 12

12. Maciej Janowski (PL), 10

13. Anders Thomsen (DK), 8

14. Patryk Dudek (PL), 7

15. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

16. Kim Nilsson (S), 4

17. Matej Zagar (SLO), 1