Szymon Wozniak: Mit Hancock das Beste herausholen

Auf sportlichem Weg hat sich Szymon Wozniak mit dem dritten Platz im Challenge den Traum vom Speedway-Grand-Prix erfüllt. Für seine erste Saison 2024 sicherte sich der Pole prominente Unterstützung.

Drei Laufsiege und insgesamt zwölf Punkte genügten Szymon Wozniak, um sich im vergangenen August im Challenge im schwedischen Gislaved einen Platz unter den Top-3 und damit im Grand Prix 2024 zu sichern. «Ich war sehr glücklich, als ich die Qualifikation geschafft hatte und einen meiner größten Träume verwirklichen konnte», blickte der Pole zurück. «Nach einigen Tagen begann ich nachzudenken, wie ich mich vorbereiten muss und wie ich das angehe. Greg war eine meiner großen Ideen.»

Wenn Wozniak von Greg spricht, dann meint er Greg Hancock, der ihm 2024 zur Seite stehen wird. «Ich bin bereit für die Lehre vom Champion», schmunzelte Szymon. «Ich glaube, dass ich viel von Greg lernen kann, denn er ist ein vierfacher Weltmeister.»

Um mit Hancock intensiv arbeiten zu können, trat der GP-Rookie im Winter sogar die Reise nach Amerika an. «Wir haben Ende Januar eine gute Zeit in Kalifornien verbracht, Greg begleitet mich bei den ersten Rennen und Trainings in Europa und er wird im Grand Prix dabei sein», erläuterte der 30-Jährige. «Wir haben an vielen Dingen gearbeitet, es ist schwerer zu sagen, an was wir nicht gearbeitet haben. Greg weiß viel, was die Bikes und das Körperliche betrifft. Das sind keine grundlegenden Veränderungen, aber viele Kleinigkeiten, mit denen ich mich besser auf dem Bike fühle. Es geht nicht darum mich neu zu erfinden, sondern das Beste aus mir herauszuholen.»

Bei den bisherigen Rennen in der polnischen Liga konnte Wozniak, der erst dreimal als Wildcard-Fahrer im Grand Prix dabei war, am ersten Tag drei Laufsiege einfahren. Beim Rennen in Lublin am vergangenen Wochenende konnte er mit nur sieben Punkten aus fünf Läufen keine Spitzenleistung abrufen und wird sich im ersten GP in Gorican am Samstagabend steigern müssen. Natürlich baut er dabei auf das Wissen von Hancock: «Es sind viele Kleinigkeiten von Greg, die mir auf der Bahn und in den Pits weiterhelfen können.»