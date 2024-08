Bittere Wahrheit: Saison ist für Jason Doyle beendet 12.08.2024 - 15:48 Von Manuel Wüst

© FIM Jason Doyle fällt monatelang aus

Jason Doyle wird nach seiner Verletzung in einem Ligarennen in Großbritannien in dieser Saison nicht mehr zurückkommen. Sein australischer Landsmann Max Fricke übernimmt seinen Platz im Speedway-GP.