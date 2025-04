Pocking: Dänemark mit starkem Endspurt zum Sieg

Beim traditionellen Osterspeedway in Pocking ging es ausgeglichen los, am Ende machten die Teams aus Deutschland und Dänemark den Sieg untereinander aus.

Es ging spannend los beim Vierländervergleich in Pocking, nach dem ersten Durchgang hatten Gastgeber Deutschland sowie Dänemark, Schweden und Tschechien je sechs Punkte auf ihrem Konto.



Ab dem zweiten Durchgang gelang es dem deutschen Team und den Dänen sich vom Rest des Feldes abzusetzen und es kristallisierte sich ab diesem Zeitpunkt heraus, dass die beiden den Sieg unter sich ausmachen werden.

Nach 16 Vorläufen hatten die Deutschen, die mit 31 Zählern in die Finalläufe gingen und einen Punkt vor den Dänen lagen, einen kleinen Vorteil herausgefahren. Zu den Topscorern in den Vorläufen gehörte Lokalmatador Valentin Grobauer, der nur einen Zähler in vier Läufen abgab und ebenso wie Martin Smolinski elf Punkte auf dem Konto hatte. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart», so Grobauer. «Güstrow und auch das Heimrennen waren sehr zufriedenstellend. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber wir haben bis zum Schluss gekämpft.»

Dass ihnen Platz 1 durch die Lappen ging, lag am Abschneiden in den letzten vier Läufen im Finaldurchgang. Die Dänen schafften es, all ihre Läufe zu gewinnen, während die Deutschen nur noch vier Zähler bei einem Ausfall von Smolinski ins Ziel brachten. Somit fuhren die Dänen mit ihrem starken Endspurt einen letztlich deutlichen Sieg heraus und verwiesen das deutsche Team auf den zweiten Rang.

«Die Jungs haben alles reingehauen und Villads Nagel konnte den Schwung von seinem guten Rennen aus Güstrow mitnehmen», bilanzierte die dänische Teamchefin Jaqueline Seidlitz im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Gerade Nicolai Heiselberg und Sam Jensen, die schon in Pocking gefahren sind, haben ihre Erfahrungen weitergegeben und den 17-jährigen Niklas Holm Jakobsen in seinem Einsatz in einer dänischen Auswahl super geführt. Wir hatten einen guten Zusammenhalt im Team und ich freue mich für die Jungs, dass sie am Ende den Sieg einfahren konnten.»

Ergebnisse DMV Ländervergleich Pocking/D:



1. Dänemark, 42 Punkte: Villads Nagel 14, Nicolai Heiselberg 11, Niklas Holm Jakobsen 8, Sam Jensen 9

2. Deutschland, 35 Punkte: Valentin Grobauer 12, Martin Smolinski 11, Sandro Wassermann 8, Patrick Hyjek 4

3. Schweden, 25 Punkte: Joel Andersson 6, Anton Jansson 6, Anton Karlsson 10, Noel Wahlqvist 3

4. Tschechien, 18 Punkte: Daniel Klima 8, Jan Macek 6, Eduard Krcmar 2, Jaroslav Vanicek 1, Celina Liebmann 1

Internationale Seitenwagen:

1. Markus Venus/ Markus Eibl (D), 12 Punkte

2. Manuel Meier/ Lena Siebert, (D), 7

3. Imanuel Schramm/ Melanie Meier-Zengin (D), 3

4. Achim Neuendorf/ Johannes Schnaitter (D), 2