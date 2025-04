Speedway: Nominierungen für EM und WM stehen fest

In den kommenden Wochen werden in den Speedway-Prädikaten die Qualifikationsrunden ausgetragen. Welche deutschen Fahrer wo antreten, erfahren Sie hier.

Bereits am kommenden Wochenende steigt mit der Qualifikationsrunde zur Paar-Europameisterschaft das nächste Rennen, in dem es um das Weiterkommen in einem europäischen Prädikat geht. Für Deutschland werden Valentin Grobauer und Sandro Wassermann in Krsko an den Start gehen und im acht Nationen umfassenden Feld versuchen, ins Finale einzuziehen.

In den Einzelwettbewerben geht es am 1. Mai mit den ersten Qualifikationsrunden zur Europameisterschaft los. Der Fokus liegt aus deutscher Sicht vor allem auf Brokstedt, wo Norick Blödorn und Kevin Wölbert an den Start gehen werden, während der Deutsche Meister Erik Riss in Mureck antritt. In den vier Qualifikationsrunden geht es um den Einzug in den Challenge, der am 31. Mai in Stralsund ausgetragen und wo über die Plätze für die Finalrunden entschieden wird.

In der Qualifikation zum Grand Prix werden Erik Riss und Kai Huckenbeck in Abensberg versuchen, sich einen Platz im Challenge zu verdienen. Den dritten deutschen Startplatz für die nur noch drei statt vier Qualirunden erhielt Kevin Wölbert, der am Pfingstwochenende in Lonigo im Line-up steht, von wo aus er es im vergangenen Jahr in den Challenge schaffte.

In der U21-Weltmeisterschaft liegen die deutschen Hoffnungen auf Norick Blödorn, er wird seine Qualifikation für den SGP2 mit Patrick Hyjek in Debrezin (H) bestreiten.

Die deutschen Teilnehmer:



Grand Prix 2026:

Qualifikationsrunden:

Lonigo (I): Kevin Wölbert

Abensberg (D): Erik Riss, Kai Huckenbeck, Res: Valentin Grobauer, Richard Geyer



Generalreserve: Richard Geyer, Norick Blödorn, Mario Häusl, Sandro Wassermann, Marlon Hegener, Jonny Wynant, Celina Liebmann



Europameisterschaft 2025:

Qualifikationsrunden:

Brokstedt (D): Norick Blödorn, Kevin Wölbert, Res: Marlon Hegener, Jonny Wynant

Mureck (A): Erik Riss

Debrezin (H): Valentin Grobauer, Sandro Wassermann

Lamothe-Landerron (F): Richard Geyer



Generalreserve: Patrick Hyjek, Mario Häusl, Marlon Hegener, Jonny Wynant, Celina Liebmann, Ben Iken



U21-Weltmeisterschaft SGP2:

Qualifikationsrunden:

Pardubitz (CZ): Mario Häusl

Glasgow (GB): Bruno Thomas

Debrezin (H): Norick Blödorn, Patrick Hyjek



Generalreserve: Ben Iken, Patricia Erhart, Jonny Wynant, Marlon Hegener, Hanna Grunwald



Paar-EM:

Qualifikationsrunde:

Krsko (SLO): Valentin Grobauer, Sandro Wassermann; Team-Manager: Sascha Dörner