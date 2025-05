Landshut-GP: Auftakt mit KO-Qualifying live im Stream

Es ist Renntag in Landshut und die Zeit der Vorbereitungen ist abgeschlossen. Während es in der Fanzone rund ums Stadion den ganzen Mittag rund geht, beginnt der Kampf um die WM-Punkte bereits im Qualifying.

Die besten Speedwayfahrer der Welt geben zum Auftakt der diesjährigen GP-Saison ihr Stelldichein in der Landshuter One-Solar-Arena. Los geht es ab 14 Uhr mit dem freien Training und dem anschließenden Qualifying, in dem es bereits WM-Punkte geben wird.

Die Fahrer werden zunächst zweimal je zwei Minuten auf die Bahn gehen und sich dort für das Rennen einfahren, ehe das 16er-Fahrerfeld in Zweierpaarungen eingeteilt wird. In Folge der Einteilung gehen die Fahrer dann erneut für 60 Sekunden auf die Bahn. Der jeweils schnellste Fahrer aus den Paarungen zieht in die zweite Stufe des Qualifyings ein, wo es erneut vier direkte Duelle geben wird, in denen es darum geht, innerhalb von 60 Sekunden die schnellste Runde zu absolvieren.

Die vier Sieger ziehen dann in das Sprintrace ein, in dem in einem Extra-Lauf mit Bandstart 4-3-2-1-WM-Punkte vergeben werden. Bereits das Qualifying und die dann anschließende Wahl der Startplätze wird bereits ab 14 Uhr live auf Discovery+ im Livestream zu sehen sein.

Auch das Rennen mit 20 Vorläufen, den neuen Last-Chance-Heats, aus denen sich die Sieger zu den zwei punktbesten Fahrern ins Tagesfinale gesellen, wird live im Stream bei Discovery+ zu sehen sein. Los geht die Übertragung mit Moderator Norbert Ockenga um 18:30 Uhr.

Zeitplan Landshut GP:

14:00 Uhr: Qualifying – KO-Modus

18:45 Uhr: Eröffnungszeremonie

19:00 Uhr: Rennstart

Zeitplan Fanzone:

12:00 Uhr: Stadionöffnung

12:15 Uhr: Monster Energy Fan-Zone

13:00 Uhr: Rückblick Landshut GP 2024

13:45 Uhr: Besuch Maskottchen

15:30 Uhr: Kids Fun Park

16:30 Uhr: Autogrammstunde

17:00 Uhr: Monster Energy Rig Riot

17:35 Uhr: Q&A in der Fanzone

18:00 Uhr: Maskottchen Speedy in der Fanzone

18:30 Uhr: Fan Zone schließt