Speedway-GP 2026: Weniger Wildcards – mehr Sport

Am 3. Mai beginnt in Landshut die Speedway-WM 2025

Der Motorrad-Weltverband FIM und Speedway-GP-Promoter Warner Bros. Discovery haben den Modus für die Teilnahme zum Speedway-GP 2026 angepasst. Die sportliche Leistung wird dadurch wichtiger.

Jahrelang blieben die Top-6 der Weltmeisterschaft im Grand Prix des Folgejahres, die restlichen neun Plätze wurden wie folgt festgelegt:



4 Fahrer mit Dauer-Wildcards

1 Europameister

4 aus dem GP-Challenge



Als 16. Fahrer komplettierte eine Veranstalter-Wildcard das Feld.

Vor dem Start des Grand Prix 2025 am 3. Mai in Landshut wurde der Modus leicht angepasst: Für 2026 bleiben die Top-7 dieser Saison im Feld, der zusätzliche Platz wird den Dauer-Wildcards weggenommen, es wird also nur noch deren drei geben.



Die Weltmeisterschaft 2025 umfasst zehn Events in sieben Ländern, mit Kai Huckenbeck ist auch ein deutscher Teilnehmer dabei.

Kalender Speedway-GP 2025:

3. Mai – Landshut (D)

17. Mai – Warschau (PL)

31. Mai – Prag (CZ)

13./14. Juni – Manchester (GB)

21. Juni – Landsberg (PL)

5. Juli – Malilla (S)

2. August – Riga (LV)

30. August – Breslau (PL)

13. September – Vojens (DK)

Line-up Speedway-Grand-Prix 2025:

95 Bartosz Zmarzlik (PL)

505 Robert Lambert (GB)

66 Fredrik Lindgren (S)

99 Dan Bewley (GB)

54 Martin Vaculik (SK)

25 Jack Holder (AUS)

155 Mikkel Michelsen (DK)

415 Dominik Kubera (PL)

29 Andzejs Lebedevs (LV)

46 Max Fricke (AUS)

744 Kai Huckenbeck (D)

201 Jan Kvech (CZ)

69 Jason Doyle (AUS)

105 Anders Thomsen (DK)

101 Brady Kurtz (AUS)