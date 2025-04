Speedway-Star Tai Woffinden ist wieder auf den Beinen

Nach seinem Horrorcrash in einem Testrennen der polnischen Liga erholt sich der dreifache Speedway-Weltmeister Tai Woffinden von seinen schweren Verletzungen und konnte inzwischen erste Gehversuche unternehmen.

Mit einem persönlichen Post in den sozialen Medien meldete sich Tai Woffinden am vergangenen Wochenende bei seinen Fans und all denjenigen, die seinen Leidensweg verfolgen. «Hey Leute, meine Verletzungen und die Zeit im künstlichen Koma waren nicht zum Spaßen. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung, aber habt bitte noch etwas Geduld. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich auszuruhen und meine Gedanken zu sammeln», teilte der 34-Jährige mit.

Nur zwei Tage später zeigte sich Woffinden, wie er begleitet von seiner Frau Faye Schritt für Schritt an einer Gehhilfe erste Gehversuche unternahm und dabei auch die Vielzahl seiner Verletzungen aufzählte, die er sich beim Sturz Ende März in Krosno zugezogen hatte: Ein doppelter, offener Oberschenkelbruch wurde fixiert und verschraubt. Im Rücken brach er sich einen Wirbel, der ebenfalls mit Platten und Schrauben fixiert wurde. Hinzu kommen schwere Verletzungen am rechen Arm (offener Bruch) und Ellenbogen, sowie Verletzungen an der linken Schulter, zwölf gebrochene Rippen und ein Riss in der Lunge.

Nach seinem Sturz wurden die Verletzungen zunächst operativ versorgt und Woffinden befand sich nach der OP einige Tage im künstlichen Koma. Dem dreifachen Weltmeister steht nun ein weiterer mühevoller Weg der Genesung bevor, nachdem er sich erst von einer Ellenbogenverletzung aus dem Vorjahr erholt hatte.