Speedway-GP Vojens: Der große Showdown im Titelkampf

Wird Brady Kurtz in seiner Rookie-Saison zum ersten Mal Speedway-Weltmeister oder kann Bartosz Zmarzlik mit seinem sechsten Titel in die Riege der Größten des Sports aufsteigen? Die Antworten liefert Vojens.

Die Speedway-Weltmeisterschaft ist offen wie lange nicht mehr vor dem letzten Saisonrennen am Samstag, 13. September, in Vojens/Dänemark. Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik geht nach neun von zehn Grands Prix mit einem Vorsprung von drei Zählern auf Herausforderer Brady Kurtz ins Rennen und kann selbst bei einem Sieg des Australiers aus eigener Kraft Weltmeister werden. Gewinnt Kurtz zum fünften Mal in Folge, reicht dem Polen ein zweiter Rang zum neuerlichen Triumph. Kurtz hat es somit im Gegensatz zum besten Speedwayfahrer der vergangenen Jahre nicht mehr selbst in der Hand Champion zu werden und ist darauf angewiesen, dass sich mindestens ein Gegner zwischen ihm und Zmarzlik platziert.

Dass die Entscheidung um den WM-Titel zwischen Zmarzlik und Kurtz fällt, überrascht beim Blick auf den Saisonverlauf nicht. Sowohl Kurtz als auch Zmarzlik verpassten nur einmal den Einzug ins Tagesfinale, in dem es um die Big-Points geht. Während Kurtz nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg in Landsberg (Gorzow) weitere dreimal in Malilla, Riga und Breslau (Wroclaw) gewann, holte Zmarzlik bei ebenso acht Finalteilnahmen drei Siege und vier zweite Plätze. Hatte Zmarzlik ausgerechnet beim Grand Prix in der polnischen Hauptstadt Warschau den Finaleinzug vergeigt, misslang Kurtz beim darauffolgenden Event in Prag der Einzug.

Einen Unterschied machen auch die Punkte, die das Duo in den fünf ausgetragenen Sprintrennen einfuhr: Während Kurtz in drei Sprints neun Punkt holte, verschaffte sich Zmarzlik mit einem Zähler mehr bei vier Teilnahmen einen Vorteil.

Egal, wie sich das Saisonfinale in Vojens gestaltet, derart gefordert war Zmarzlik im Grand Prix schon lange nicht mehr und Kurtz, der sich auf sportlichem Weg seinen Platz im GP erarbeitete, könnte am Ende des Weges gar der Weltmeistertitel winken. Spannend und spektakulär wird es in Vojens im Kampf um den WM-Titel auf alle Fälle: Sollten beide Kontrahenten erneut im Tagesfinale am Band stehen, ist ein Stechen um den WM-Titel rechnerisch unmöglich und der letzte Lauf des Jahres würde über den Titel entscheiden.

WM-Stand nach 9 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 165 WM-Punkte

2. Brady Kurtz (AUS), 162

3. Dan Bewley (GB), 128

4. Fredrik Lindgren (S), 123

5. Jack Holder (AUS), 112

6. Andzejs Lebedevs (LV), 86

7. Max Fricke (AUS), 75

--------------------------------------------

8. Robert Lambert (GB), 72

9. Anders Thomsen (DK), 63

10. Mikkel Michelsen (DK), 62

11. Dominik Kubera (PL), 59

12. Jason Doyle (AUS), 57

13. Jan Kvech (CZ), 57

14. Martin Vaculik (SK), 44

15. Kai Huckenbeck (D), 37

16. Leon Madsen (DK), 16

17. Patryk Dudek (PL), 16

18. Maciej Janowski (PL), 8

19. Charles Wright (GB), 7

20. Jevgenijs Kostigovs (LV), 5

21. Kim Nilsson (S), 4

22. Oskar Paluch (PL), 2

23. Erik Riss (D), 2

24. Bartlomiej Kowalski (PL), 1

25. Daniel Klima (PL), 1