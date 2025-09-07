Speedway-DM Brokstedt: Huckenbeck 1., Blödorn Meister

Die in vier Rennen ausgetragene Deutsche Speedway-Meisterschaft ist Geschichte und fand in Norick Blödorn einen verdienten Champion, obwohl Kai Huckenbeck die letzte Veranstaltung in Brokstedt gewann.

Kai Huckenbeck hat bei seinem zweiten Auftritt in der Deutschen Speedway-Meisterschaft nach einem Podestplatz beim Auftakt in Güstrow beim Abschlussrennen in Brokstedt einen Maximumsieg hingelegt. Der GP-Fahrer war es auch, der Norick Blödorn den ersten Punktverlust im Wettbewerb beibrachte, nachdem der 21-Jährige bei seinen bisherigen Auftritten in Güstrow und Berghaupten unantastbar war. Für Blödorn war die Niederlage gegen Huckenbeck verschmerzbar, da er auch mit den 14 Punkten für den zweiten Platz seine zweite Meisterschaft klarmachen konnte, da Verfolger Kevin Wölbert bereits im dritten Durchgang gegen Huckenbeck Punkte liegen ließ.

Neben Hannah Grunwald, die Siebte wurde, und dem neuntplatzierten Jonny Wynant war Wölbert einer von drei aus den Top-Ten, die alle Finalrennen bestritten und bei denen das schlechteste Resultat aus der Wertung gestrichen wurde. Somit war Wölbert in der Lage, sein Punktekonto von 38 auf 40 Punkte in die Höhe zu schrauben, da ein Rennergebnis mit nur zwölf Punkten gestrichen wurde und stattdessen seine 14 Zähler aus Brokstedt in die Wertung eingingen.

Bei Meister Blödorn wurden hingegen alle drei Rennen gewertet, da er das Rennen in Stralsund aufgrund seiner Teilnahme an der Europameisterschaft verpasst hat. Mit Valentin Grobauer, Patrick Hyjek, Janek Konzack und Mario Häusl fehlten gleich vier Fahrer aus den Top-Ten beim Abschluss in Brokstedt, weshalb der dritte Podestplatz von Grobauer bei der Meisterehrung frei blieb.

Ergebnisse Deutsche Speedway-Meisterschaft Brokstedt:

1. Kai Huckenbeck, 16 Punkte*

2. Kevin Wölbert, 14

3. Norick Blödorn, 13

4. Jonny Wynant, 10

5. Hannah Grunwald, 10

6. Tyler Haupt, 9

7. Louis Ruhnke, 8

8. Danny Knakowski, 8

9. Ben Iken, 8

10. Richard Geyer, 7

11. Celina Liebmann, 5

12. Carl Wynant, 4

13. Marlon Hegener, 3

14. Nick-Colin Haltermann, 2

15. Patricia Erhart, 1

16. Marvyn Katt, 0

17. Mika Frehse, 0

*Bonuspunkt für den Tagessieg

Endstand nach 4 Rennen:

1. Norick Blödorn, 45 Punkte

2. Kevin Wölbert, 40*

3. Valentin Grobauer, 33

4. Patrick Hyjek, 32

5. Janek Konzack, 32

6. Kai Huckenbeck, 30

7. Hannah Grunwald, 26*

8. Mario Häusl, 25

9. Jonny Wynant, 24*

10. Tyler Haupt, 22

11. Richard Geyer, 21*

12. Ben Iken, 19*

13. Lars Skupien, 18

14. Marlon Hegener, 15*

15. Celina Liebmann, 15*

16. Mika Frehse, 11

17. Louis Ruhnke, 8

18. Danny Knakowski, 8

19. Patricia Erhart, 8

20. Carlos Gennerich, 7

21. Carl Wynant, 5

22. Jörg Tebbe, 3

23. Nick-Colin Haltermann, 2

24. Marvyn Katt, 0

25. Tim Widera, 0

26. Morris San Millan, 0

27. Leon Arnheim, 0

*Bei Fahrern mit vier Rennen wurde das schwächste Resultat gestrichen