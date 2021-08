Speedway-Team-Cup: White Tigers übernehmen Führung

Am vergangenen Wochenende fanden auf der Speedwaybahn in Diedenbergen gleich zwei Rennen zum Team-Cup statt, im Gesamtstand wechselte zweimal die Führung.

Es war ein Mammutprogramm, welches sich der MSC Diedenbergen für das vergangene Wochenende vorgenommen hatte: Neben der Youth Gold Trophy, der Flattrack-WM und dem Super-Cup der Oldies und Gespanne, wurden auch zwei Rennen im Speedway-Team-Cup ausgetragen.

Da der MSC Berghaupten sein Heimrennen nicht auf der eigenen Bahn veranstalten konnte, übernahm der MSC Diedenbergen die Ausrichtung, und so traten die Black Forest Eagles am Samstag in der LVM Rhein-Main-Arena als Gastgeber auf. Diesen «Heimvorteil» wussten die Adler aus dem Schwarzwald zu nutzen, hatten mit Max Dilger den Maximumfahrer in ihren Reihen und holten mit insgesamt 36 Punkten den Tagessieg. Damit übernahmen sie auch zwischenzeitlich die Tabellenführung.



Um den zweiten Platz wurde es spannend. Erst im letzten Lauf fiel die Entscheidung, als Routinier Mirko Wolter den einen wichtigen Punkt mehr für den MSC Olching erkämpfte. Zuvor waren die Bayern punktgleich mit den White Tigers aus Diedenbergen. Die Güstrow Torros konnten in die Vergabe der Podestplätze nicht eingreifen.

Am Sonntag sah es anders aus. Zwar musste Diedenbergen verletzungsbedingt auf Fraser Bowes verzichten, die anderen Fahrer kamen aber deutlich besser zurecht und diesmal war es Lukas Baumann, der ein Maximum erzielte. Damit sicherte er seinem Team den zweiten Platz in der Tageswertung, knapp vor den MSC Cloppenburg Fighters. Die Brokstedt Wikinger, die vor dem Wochenende noch die Tabelle anführten, hatten mit diesem Kampf nichts zu tun, da sie auf ihre Stammkräfte verzichten mussten.



Den Tagessieg holten sich mit einer prächtigen Mannschaftsleistung die White Tigers, sie konnten den Vorteil der eigenen Bahn nützen und in einen Erfolg ummünzen. Mit deutlichem Vorsprung distanzierten sie die Konkurrenz punktemäßig und übernahmen außerdem die Tabellenführung von den Black Forrest Eagles. Beide Teams trennen nur Laufpunkte – dies verdeutlicht, dass sowohl die Rennen als auch die Situation in der Gesamtwertung spannend ist, nachdem 4 von 7 Rennen gefahren sind.

Stand Speedway-Team-Cup:

1. White Tigers Diedenbergen – 3 Rennen / 6 Matchpunkte / 104 Laufpunkte

2. Black Forest Eagles Berghaupten – 3 / 6 / 96

3. Brokstedt Wikinger – 3 / 4 / 73

4. MSC Olching – 2 / 4 / 63

5. MSC Cloppenburg Fighters – 2 / 2 / 62

6. Güstrow Torros – 2 / 2 / 58

7. MC Nordstern Stralsund – 1 / 0 / 23