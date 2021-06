Lukas Baumann bekommt gleich zweimal eine Wildcard

Der 20-jährige Lukas Baumann hatte an einem Tag doppelten Grund zur Freude: Er wird permanent bei der Speedway-U21-WM dabei sein und darf außerdem das zweite EM-Finale in Güstrow bestreiten.

Was für ein Tag für Lukas Baumann: Eine von drei permanenten Wildcards für die Speedway-U21-WM geht an ihn, die anderen beiden bekamen der Australier Matthew Gilmore und der Pole Mateusz Swidnicki. Swidnicki und Baumann hatten die Qualifikation für die dreiteilige Finalserie als Siebter und Achter knapp verpasst. Gilmore war ebenfalls bei der Quali in Güstrow am Start und hatte das Pech, in einen Sturz verwickelt gewesen zu sein – er konnte das Rennen nicht beenden.

Der 20-jährige Baumann war in diesem Jahr bereits in der polnischen Liga mit Wittstock am Start, war in beiden Rennen Topscorer seines Teams und konnte jeweils zweistellig punkten. Er ist überzeugt, dass er auch in der U21-WM bestehen kann. «Es wäre schön, am Ende mindestens unter den Top-Ten zu sein, das ist aber keine Pflicht», so Baumann. «Ich werde mein Bestes geben, versuchen mitzuhalten und ein paar Punkte zu sammeln. Ich habe in Güstrow und in meinen letzten Rennen in der polnischen Liga bewiesen, dass ich dem Niveau gewachsen bin. Ich freue mich sehr, nach meinem knappen Ausscheiden doch noch ins Feld gekommen zu sein.»

In Güstrow wird Baumann auch beim nächsten großen Rennen am 26. Juni mit dabei sein, wenn die Europameisterschaft zum zweiten Finale Station macht. Mit einer Tages-Wildcard wird Baumann sich mit den 15 permanenten EM-Teilnehmern messen. «Das bedeutet mir wirklich sehr viel, zumal keiner etwas von mir erwartet», erzählte Baumann. «Ich werde dem heimischen Publikum und meinen Fans zeigen, was ich drauf habe und hoffe, dass sie mit meiner Leistung zufrieden sind. Ich werde mit jedem einzelnen erkämpften Punkt zufrieden und stolz sein.»



Auch die zwei Reservistenplätze in Güstrow wurden jungen Talenten zugesprochen: Ben Ernst und Mario Niedermeier nehmen diese ein.

Startfeld Speedway-U21-WM 2021:

Wiktor Lampart (PL)

Mark Karion (RUS)

Francis Gusts (LV)

Danil Kolodinski (LV)

Marko Lewiszyn (UA)

Ernest Matjuszonoks (LV)

Jakub Miskowiak (PL)

Mads Hansen (DK)

Jonas Seifert-Salk (DK)

Jan Kvech (CZ)

Alexander Woentin (S)

Steven Goret (F)

Lukas Baumann (D)

Matthew Gilmore (AUS)

Mateusz Swidnicki (PL)

Speedway-U21-WM-Termine 2021:

4. September – Finale 1 – Stralsund (D)

25. September – Finale 2 – Krosno (PL)

1. Oktober – Finale 3 – Pardubitz (CZ)