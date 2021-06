Nach Absagenflut: Lublin springt für Speedway-GP ein

Der polnische Veranstalter in Lublin wird 2021 erstmals einen Speedway-Grand-Prix ausrichten und damit erneut bei einem Weltmeisterschaftsprädikat in die Bresche springen.

Gab es in den vergangenen Wochen bei Aktualisierungen im Rennkalender überwiegend Absagen zu vermelden, so kann nun ein neuer Termin im schnell geschrumpften Speedway-Grand-Prix-Kalender verkündet werden: Am 7. August, an dem ursprünglich der Grand Prix in Warschau gefahren worden wäre, wird nun ein Event in Lublin stattfinden, wodurch der Kalender wieder um ein Rennen auf derzeit acht wächst.

Bereits im vergangenen Jahr, als das Speedway der Nationen nicht wie geplant ausgetragen werden konnte, war der Club aus Lublin als Ersatz eingesprungen und hat Mitte Oktober das Finale ausgerichtet. Einen Grand Prix hat der Club aus dem Osten Polens aber bisher noch nie veranstaltet.

FIM-Präsident Jorge Viegas zeigt sich erfreut, dass Lublin als Veranstalter einspringt: «Die FIM dankt dem Club aus Lublin und dem polnischen Verband PZM, diesen guten Ersatz für den Event in Warschau gefunden zu haben. Wir werden weiter mit all unseren Partnern arbeiten, um eine gute Weltmeisterschaft zu haben.»

Auch Jakub Kepa, Präsident von Motor Lublin, zeigt sich erfreut, dass die Speedway-Weltmeisterschaft in seiner Heimat Station machen wird. «Als Präsident von Motor Lublin und Einwohner Lublins fühle ich mich privilegiert und geehrt, alle nach Lublin einladen zu dürfen», so Kepa. «Der Speedway-Grand-Prix ist ein Event der höchsten Klasse und ich könnte mir keine bessere Möglichkeit vorstellen, um zu beweisen, dass Lublin bereit dafür ist. Ich bin überzeugt, jeder wird willkommen sein und sich später an eine großartige Atmosphäre erinnern.»

Für das Rennen in Lublin planen die FIM und Promoter BSI mit dem Club und den lokalen Behörden mit Zuschauern im Stadion, Ticketinformationen sollen zeitnah veröffentlich werden.

Kalender Speedway-GP 2021:

16. & 17. Juli GP 1 & 2 – Prag (CZ)

31. Juli – GP 3 Breslau (PL)

7. August – GP 4 Lublin (PL)

14. August – GP 5 Malilla (S)

28. August – GP 6 Togliatti (RUS)

11. September – GP 7 Vojens (DK)

2. Oktober – GP 8 Thorn (PL)