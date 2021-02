Speedway-Legende Olle Nygren ist tot: Er wurde 91

Als erster Schwede eroberte Olle Nygren 1954 eine Medaille im Speedway-Weltfinale, auch auf der Langbahn schaffte er es aufs Podium. Bis ins hohe Alter fuhr er Motorrad.

Olle Nygren, laut Pass Harald Olof Ingemar, wurde am 11. November 1929 in Stockholm geboren. Er war ein Pionier des Speedway-Sports in seiner Heimat, war aber auch im Motocross und bei Eisrennen flott unterwegs.

Nygren schaffte es zwischen 1953 und 1959 fünfmal ins Speedway-Weltfinale, das damals immer im Londoner Wembley Stadium stattfand. 1954 eroberte er als Dritter hinter dem Neuseeländer Ronnie Moore und dem Briten Brian Crutcher seine einzige Medaille und zugleich die erste für Schweden in diesem Wettbewerb. Im Jahr davor war er bei seinem Debüt bereits Vierter.

«Olle» gewann die erste Schwedische Speedway-Einzelmeisterschaft und 1960 mit Schweden die Team-WM. Auch auf der Langbahn war er schnell unterwegs, viermal schaffte er es in der damaligen Europameisterschaft ins Finale und wurde 1959 in Helsinki Dritter.

Bis ins hohe Alter bereiste Nygren die Welt mit einer Enduro-Maschine, von seinem Besuch auf dem Roten Platz in Moskau existieren bekannte Bilder.



Mit 91 Jahren starb der Schwede am 13. Februar 2021 im Krankenhaus in Ipswich/England.