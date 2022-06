SGP-Qualifikationen: Fienhage und Bachhuber raus

Bei den Qualifikationsrunden 3 und 4 der Speedway-Weltmeisterschaft in Ungarn und der Slowakei scheiterten Lukas Fienhage und Erik Bachhuber. Als einziger Deutscher wird Kai Huckenbeck im GP-Challenge dabei sein.

Kai Huckenbeck hat mit seinem Podestplatz am Pfingstmontag in Abensberg als einziger Deutscher eine der vier Qualifikationsrunden für den Einzug in den Grand-Prix-Challenge am 20. August in Glasgow überstanden.



Erik Bachhuber, der für Michael Härtel bei der Qualifikationsrunde in Zarnovica einsprang, konnte als U21-Fahrer im mit drei GP-Fahrern gespickten Line-up einen Punkt einfahren, wurde 16. und damit Letzter.

Lukas Fienhage war in Nagyhalasz in Ungarn am Start. Mit einem dritten Platz startete der Norddeutsche ins Rennen, nach zwei letzten Rängen waren die Chancen auf eine vordere Platzierung dahin. Mit einem zweiten und dritten Platz konnte Fienhage in den letzten Durchgängen punkten und das Rennen mit vier Zählern auf dem 12. Platz abschließen.

Auf dem Siegerpodest in Zarnovica standen mit Martin Vaculik, Daniel Bewley und Robert Lambert drei aktuelle GP-Piloten, als Vierter qualifizierte sich der Däne Rasmus Jensen.



In Nagyhalasz gewann der Pole Dominik Kubera, der erst kürzlich in Stralsund gewonnen hat und im vergangenen Jahr bei den Grands Prix in Lublin als Wildcard zu überzeugen wusste. Oliver Berntzon, David Bellego und Vaclav Millik kamen ebenfalls weiter.

Ergebnisse SGP-Qualifikationen:



Nagyhalasz/H:

Qualifiziert für den Challenge: 1. Dominik Kubera (PL), 13+3 Punkte, 2. Oliver Berntzon (S), 13+2, 3. David Bellego (F), 12+3, 4. Vaclav Milik (CZ), 12+2. – Ausgeschieden: 5. Brady Kurtz (AUS), 11, 6. Patrick Hansen (DK), 6 7. Nick Skorja (SLO), 9, 8. Chris Harris (GB), 8, 9. Marko Lewiszyn (UA), 8, 10. Jewgenijs Kostigows (LV), 7, 11. Paco Castagna (I), 7, 12. Lukas Fienhage (D), 4, 13. Fernando Garcia (RA), 3, 14. Christian Zubilaga (RA), 2, 15. Dennis Fazekas (H), 1, 16. Mark Barany (H), 0, 17. Richard Fuzesi (RO), 0.



Zarnovica/SK:

Qualifiziert für den Challenge: 1. Martin Vaculik (SK), 14 Punkte, 2. Daniel Bewley (GB), 13+3, 3. Robert Lambert (GB), 13+2, 4. Rasmus Jensen (DK), 12. – Ausgeschieden: 5. Peter Ljung (S), 11, 6. Luke Becker (USA), 10, 7. Dimitri Bergé (F), 9, 8. Jan Kvech (CZ), 7, 9. Jacob Thorssell (S), 7, 10. Eduard Krcmar (CZ), 6, 11. Matic Ivacic (SLO), 5, 12. Daniil Kolodinski (LV), 5, 13. Tero Aarnio (FIN), 3, 14. Max Ruml (USA), 2, 15. Daniele Tesari (I), 2, 16. Erik Bachhuber (D), 1.

Qualifizierte Fahrer für den SGP-Challenge in Glasgow/GB:

Max Fricke, Jack Holder, Rohan Tungate (AUS)

Dominik Kubera, Szymon Wozniak (PL)

Robert Lambert, Daniel Bewley (GB)

Oliver Berntzon, Kim Nilsson (S)

Rasmus Jensen, Anders Thomsen (DK)

David Bellego (F)

Vaclav Millik (CZ)

Martin Vaculik (SK)

Kai Huckenbeck (D)

Andzejs Lebedevs (LV)