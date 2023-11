Speedway-GP 2024: Der Weg führt über Abensberg

Am Pfingstmontag geht es in Abensberg rund

Nach den Terminen für den Speedway-Grand-Prix 2024 wurden vom Motorrad-Weltverband FIM nun auch die für die Qualifikationsrunden veröffentlicht. Deutschland ist in allen Wettbewerben vertreten.

Der Weg in den Speedway-Grand-Prix 2024 führt auch in diesem Jahr über Abensberg, denn der MSC richtet am Pfingstmontag traditionell eine der vier Qualifikationsrunden aus. Die weiteren finden Ende Mai im ungarischen Debrezin, im italienischen Lonigo und in Scharnowitz (Zarnovica) in der Slowakei statt. Der Challenge, in dem die Top-4 jeder Qualifikationsrunde dabei sein werden, wird im Oktober in Pardubitz im Rahmen des großen Goldhelmrennens ausgetragen. Sollte unter diesen 16 Fahrern kein Tscheche sein, kommen aus einer Qualirunde nur die ersten drei weiter und es gibt eine Wildcard.

Für den SGP2, die U21-Weltmeisterschaft, bekam der Club aus Ludwigslust eine Qualifikationsrunde für den 8. Juni zugesprochen. Die weiteren Rennen werden am gleichen Tag in Terenzano (Italien) und Macon (Frankreich) ausgetragen.



Der MC Bergring Teterow, der in Sachen Grand Prix für die Saison 2024 leer ausging, wird die beiden Halbfinals für den SGP3, die 250-ccm-Weltmeisterschaft auf der Speedwaybahn, in seiner Arena ausrichten.

Termine WM-Vorläufe 2024:



SGP:

20. Mai – Qualifikationsrunde 1 – Abensberg (D)

20. Mai – Qualifikationsrunde 2 – Debrezin (H)

25. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Lonigo (I)

25. Mai – Qualifikationsrunde 4 – Scharnowitz (SK)

4. Oktober – Challenge – Pardubitz (CZ)



SGP2:

8. Juni – Qualifikationsrunde 1 – Ludwigslust (D)

8. Juni – Qualifikationsrunde 2 – Terenzano (I)

8. Juni – Qualifikationsrunde 3 – Macon (F)



SGP3:

22. Juni – Semifinale 1 & 2 – Teterow (D)

Termine Grand Prix 2024:



Speedway-Grand-Prix:

27. April – Gorican (HR)

11. Mai – Warschau (PL)

18. Mai – Landshut (D)

1. Juni – Prag (CZ)

15. Juni – Malilla (S)

29. Juni – Landsberg (PL)

17. August – Cardiff (GB)

31. August – Breslau (PL)

7. September – Riga (LV)

14. September – Vojens (DK)

28. September – Thorn (PL)



Speedway der Nationen:

9. Juli – Semifinale 1 – Manchester (GB)

10. Juli – Semifinale 2 – Manchester (GB)

12. Juli – Finale Speedway der Nationen 2 – Manchester (GB)

13. Juli – Finale Speedway der Nationen – Manchester (GB)



SGP2 (U21):

14. Juni – Malilla (S)

6. September – Riga (LV)

27. September – Thorn (PL)



SGP3 (250 ccm):

28. Juni – Landsberg (PL)



SGP4 (190 ccm):

15. Juni – Malilla (S)