Nissan zeigt in Las Vegas erstmals den neuen Z GT4

2023 gibt es ein neues Modell in der GT4-Klasse. Der Nissan Z GT4 wurde auf der SEMA Show in Las Vegas nun der Öffentlichkeit präsentiert. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem V6-Turbo mit drei Litern Hubraum.

In der international so erfolgreichen GT4-Kategorie steht 2023 weiterer Zuwachs an. Dieser kommt von der japanischen Marke Nissan, die den Z GT4 entwickelt hat. Angetrieben wird der Nissan vom VR30DDTT-Motor. Das ist ein V6-Turbo mit knapp drei Litern Hubraum. Das Aggregat leistet im Rennwagen (je nach BoP natürlich) rund 450 PS. Der Nissan Z GT4 wird 4.380 mm lang und 1.870 mm breit sein. Das Gewicht liegt bei (ebenfalls abhängig von der BoP) 1.410 Kilogramm.

Der Rennwagen wurde nun auf der 2022 SEMA Show in Las Vegas gezeigt. «Die SEMA-Show ist ein idealer Ort, um unseren Z GT4 Rennfahrern, Enthusiasten und der gesamten Branche vorzustellen», so Michael Carcamo (Global Program Director Sports Cars bei Nissan). «Wir sind mitten in der Vorbereitung auf die Rennsaison 2023. Wir haben hier am vergangenen Wochenende vor Ort getestet und freuen uns darauf, weiterhin mit Teams zu sprechen und den Z als eine Kraft zu etablieren, mit der man auf den Rennstrecken auf der ganzen Welt rechnen muss.»

Der Nissan Z GT4 muss noch von der SRO homologiert werden. Für die Eröffnungssaison 2023 wird Nissan/NISMO den Wagen lediglich Pilot-Kundenteams in den USA und Japan zur Verfügung stellen. NISMO wird auch technischen Support anbieten. Die Auslieferung der Fahrzeuge ist ab 2024 geplant. Bestellungen sollen ab Mitte 2023 akzeptiert werden.