Für 2023: Toyota bringt Update für den GR Supra GT4

Der Toyota GR Supra GT4 Evo wurde beim Bremssystemdesign, den ABS-Einstellungen, den Dämpfern und dem Stabilisator aktualisiert. Außerdem soll der Motor mehr Leistung bieten. Renndebüt im Januar 2023 in Daytona.

2020 stieg auch Toyota in die weltweit so erfolgreiche GT4-Klasse ein. Der GR Supra GT4 erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Seit seiner ersten vollen Rennsaison im Jahr 2020 haben mehr als 50 GR Supra GT4-Fahrzeuge an Rennen auf der ganzen Welt teilgenommen. Es wurden Siege in 11 nationalen und internationalen GT4-Meisterschaften errungen. Damit die Erfolgsgeschichte weitergeht, wurde nun eine Evo-Version des Fahrzeuges entworfen. Dabei wurde vor allem auf das Feedback der Kundenteams und Fahrer eingegangen. Das Update bezieht sich auf drei Schlüsselbereiche: Bremsen, Handling und Motor.

Es gibt ein neues Bremssystemdesign, neue ABS-Einstellungen, andere KW-Dämpfer und eine andere Stabilisatorspezifikation, sodass sich das Handling verbessern soll und höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich werden. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Turbomotor wurde ebenfalls angefasst. Es soll nun mehr Leistung (wie viel hat Toyota nicht kommuniziert) und eine optimierte Drehmomentkurve geben. Auch die Kühlung wäre nun effizienter.

Der GR Supra GT4 Evo kann bereits bestellt werden. Für bestehende Fahrzeuge soll auch Upgrade-Kit verfügbar sein. Das Wettbewerbsdebüt ist im Januar 2023 in Daytona anvisiert.