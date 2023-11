20 GT3-Boliden beim FIA GT World Cup in Macau

Nicht weniger als 20 GT3-Boliden stürzen sich beim FIA GT World Cup in den Leitplankenkanal von Macau. Einige der weltbesten GT-Piloten, wie zum Beispiel DTM-Champion Thomas Preining, gehen an den Start.

Erstmals seit 2019 wird der FIA GT World Cup am kommenden Wochenende ausgetragen. Zwischen 2020 und 2022 verhinderte die globale Covid-19-Pandemie und die strengen Reisevorschriften im asiatischen Raum die Austragung der Veranstaltung auf dem legendären Stadtkurs in der Sonderverwaltungszone an der Südküste des chinesischen Festlandes.

20 GT3-Fahrzeuge werden in Macau an den Start gehen. Auch in diesem Jahr ist der FIA GT World Cup eher eine offene deutsche Meisterschaft mit Unterstützung von Ferrari, denn wieder einmal sind besonders die deutschen Hersteller besonders stark in Macau vertreten.

Porsche wird mit nicht weniger als sieben 911 GT3 R den herausfordernden Stadtkurs angreifen. Neben dem DTM-Meister Thomas Preining starten unter anderem Laurens Vanthoor, Earl Bamber und Kevin Estre für die schwäbische Marke.

Auch der andere GT3-Hersteller aus Baden-Württemberg lässt sich da nicht lumpen – Mercedes-AMG ist mit fünf Wagen vertreten. Der zweite Climax Racing Mercedes-AMG GT3 ist mittlerweile von der Entry List verschwunden, da das Team keinen entsprechenden Fahrer fand. Jules Gounon, Raffaele Marciello, Maro Engel und Daniel Juncadella vertreten unter anderem die Marke mit dem Stern.

ROWE Racing und WRT setzen je einen BMW M4 GT3 ein, der sein Debüt auf dem herausfordernden Stadtkurs feiern wird. Während Macau-Routinier Augusto Farfus, der 2018 in einem Schnitzer BMW M6 GT3 den FIA GT World Cup gewann, feiert der 2022er DTM-Champion Sheldon van der Linde im Fahrzeug von WRT sein Debüt auf dem Kurs in Asien.

Auch Audi ist durch den asiatischen Motorsportableger werksseitig in Macau vertreten. Edoardo Mortara, der mit zehn Siegen auf dem herausfordernden Kurs – häufiger hat noch kein Pilot auf dem Guia Circuit gewonnen – als Mr. Macau gilt, und Christopher Haase steuern die beiden von Absolute Racing eingesetzten Fahrzeuge. Zudem setzt das FAW Audi Racing Team ein Fahrzeug für den ehemaligen DTM-Piloten Congfu Cheng ein. Das Uno Racing Team, das am Sommer an den 24h Spa teilnahm, setzt dazu einen Audi für das asiatische GT-Ass Adderly Fong ein.

Als einzige nicht deutsche Marke wird Ferrari im Teilnehmerfeld vertreten sein. Harmony Racing setzt je einen Ferrari 296 GT3 und einen 488 GT3 Evo ein. Ferrari-Werksfahrer Daniel Serra, zweimaliger Klassensieger der 24h Le Mans und dreimaliger Meister der Stock Car Brasil, steuert dabei den aktuellen GT3-Boliden aus dem Hause Ferrari.

Teilnehmerfeld FIA GT World Cup 2023:

#2 Jules Gounon – Climax Racing – Mercedes-AMG GT3

#11 Augusto Farfus – ROWE Racing – BMW M4 GT3

#13 Congfu Cheng – FAW Audi Racing Team – Audi R8 LMS GT3

#15 Alessio Picariello – Luanzhou International Circuit – Porsche 911 GT3 R

#22 Earl Bamber – D2 Racing Team – Porsche 911 GT3 R

#27 Kevin Estre – HubAuto Racing – Porsche 911 GT3 R

#28 Thomas Preining – HubAuto Racing – Porsche 911 GT3 R

#32 Sheldon van der Linde – Team WRT – BMW M4 GT3

#33 Hongli Ye – R&B Racing – Porsche 911 GT3 R

#40 Edoardo Mortara – Audi Sport Asia Team Absolute – Audi R8 LMS GT3

#41 Christopher Haase – Audi Sport Asia Team Absolute – Audi R8 LMS GT3

#48 Raffaele Marciello – Mercedes-AMG Team Landgraf – Mercedes-AMG GT3

#50 Adderly Fong – Uno Racing Team – Audi R8 LMS GT3

#51 Daniel Serra – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3

#52 Weian Chen – Harmony Racing – Ferrari 488 GT3

#70 Marchy Lee – TORO Racing – Mercedes-AMG GT3

#77 Maro Engel – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

#91 Daniel Juncadella – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

#99 Laurens Vanthoor – TORO Racing – Porsche 911 GT3 R

#120 Matteo Cairoli – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

Das Rennwochenende des FIA GT World Cup auf dem legendären Guia Circuit streckt sich über vier Tage. Am 16. November finden die ersten beiden halbstündigen Trainingssitzungen statt, die am Freitag von einem halbstündigen Qualifying gefolgt werden. Am Samstag steht dann das Qualifikationsrennen über eine Distanz von 12 Runden an. Am Sonntag folgt dann das Hauptrennen mit einer Distanz von 16 Runden. Alle Sitzungen können im Livestream verfolgt werden.

Auf SPEEDWEEK erfahrt ihr vor dem Rennen alle Uhrzeiten zum GT-Spektakel in den Straßenschluchten von Macau und wo ihr das Rennen verfolgen könnt.