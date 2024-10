Nationenkampf: Die FIA Motorsport Games in Valencia

Die diesjährige Ausgabe der FIA Motorsport Games findet auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia statt. Doch in beiden GT-Kategorien werden nur geringe Teilnehmerfelder an den Start gehen.

Alle zwei Jahre finden die FIA Motorsport Games statt, die diesjährige Austragung findet auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia statt. Verglichen mit der 2022er Ausgabe in Le Castellet gehen die Teilnehmerfelder in den beiden GT3-Rennen zurück.

GT:

In der GT-Kategorie gehen je ein Bronze- und Silberpilot für eine Nation an den Start. Es gibt ein einstündiges Qualifikationsrennen am Samstag um 11:05 Uhr, ehe das Hauptrennen über dieselbe Distanz am selben Tag um 16:30 Uhr gestartet wird.

Deutschland wird durch Hubert Haupt und den ADAC GT Masters-Piloten Finn Wiebelhaus vertreten. Das Duo steuert einen Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team.

Ein weiteres deutsches Mercedes-Team ist SPS automotive performance, welche ein Fahrzeug für die Schweiz einsetzen. Dexter Müller und Yannick Mettler steuern das Fahrzeug.

Mit Land-Motorsport gibt es ein drittes deutsches Team im Teilnehmerfeld. Wie im GTC Race setzt das Team einen Audi für die beiden Ukrainer Konstantin Gutsul und Ivan Peklin ein.

Attempto Racing aus Langenhagen bei Hannover setzt einen Audi für die Spanier Fernando Navarrete und Jorge Cabezas Catalan ein.

Abgerundet wird das Aufgebot der deutschen Teams von QMMF HRT Performance aus der Nähe von Hamburg, die normalerweise mit Porsche Cup-Fahrzeugen in der 24H Series aktiv sind. Für Katar setzt das Team einen Porsche 911 GT3 R für Ibrahim Ali Al-Abdulghani und Ghanim Salah Al-Maadheed ein.

Teilnehmerfeld GT:

#4 – Hubert Haupt/Finn Wiebelhaus – Deutschland (Haupt Racing Team) – Mercedes-AMG GT3

#8 – Selim Rafique/Weiron Tan – Malaysia (Arrows Racing) – Lamborghini Huracán GT3

#10 – Ibrahim Ali Al-Abdulghani/Ghanim Salah Al-Maadheed – Katar (QMMF HRT Performance) – Porsche 911 GT3 R

#19 – Fernando Navarrete/Jorge Cabezas Catalan – Spanien (Attempto Racing) – Audi R8 LMS GT3

#22 – Kuo Hsin Kuo/Yang Liao – Chinesisch Taipeh (D2 Racing) – Mercedes-AMG GT3

#23 – Konstantin Gutsul/Ivan Peklin – Ukraine (Land-Motorsport) – Audi R8 LMS GT3

#54 – Dexter Müller/Yannick Mettler – Schweiz (SPS automotive performance) – Mercedes-AMG GT3

#60 – Kei Nakanishi/Shigekazu Wakisaka – Japan (AF Corse) – Ferrari 296 GT3

#71 – Arūnas Gečiauskas/Jonas Karklys – Litauen (Juta Racing) – Audi R8 LMS GT3

#75 – Yaqi Zhang/Kang Ling – China (Tianshi Racing Team) – Audi R8 LMS GT3

#81 – Eric Debard/Paul Evrard – Frankreich (Sainteloc Racing) – Audi R8 LMS GT3

#93 – James Cottingham/Chris Froggatt – Großbritannien (AF Corse) – Ferrari 296 GT3

GT Sprint:

Am Sonntag rückt der Fokus im GT-Bereich auf den GT Sprint-Wettbewerb, einem Einfahrerwettstreit, bei denen Fahrer jeglicher Einstufung teilnahmeberechtigt sind. Das Teilnehmerfeld streckt sich dabei von Bronzefahrern bis Werkspiloten mit Platinumeinstufung. Das 40-minütige Rennen startet am Sonntag um 15:00 Uhr.

Wie in der GT-Kategorie fährt Finn Wiebelhaus den Mercedes-AMG GT3, der vom Haupt Racing Team eingesetzt wird.

Das Haupt Racing Team setzt im GT Sprint auch den spanischen Mercedes-AMG GT3 ein, welcher vom Corvette- und Mercedes-Werksfahrer Daniel Juncadella pilotiert wird.

Mit Ayhancan Güven vertraut die Türkei auf einen DTM-Piloten – Güven steuert einen Porsche 911 GT3 R von Schumacher CLRT.

Teilnehmerfeld GT Sprint:

#4 – Finn Wiebelhaus – Deutschland (Haupt Racing Team) – Mercedes-AMG GT3

#7 – Saif Alameri – Vereinigte Arabische Emirate (Rabdan Motorsport) – Porsche 911 GT3 R

#10 – Jazeman Jaafar – Malaysia (Arrows Racing) – Lamborghini Huracán GT3

#12 – Daniel Juncadella – Spanien (Haupt Racing Team) – Mercedes-AMG GT3

#22 – Yang Liao – Chinesisch Taipeh (D2 Racing) – Mercedes-AMG GT3

#53 – Ayhancan Güven – Türkei (Schumacher CLRT) – Porsche 911 GT3 R

#71 – Eimantas Navikauskas – Litauen (Juta Racing) – Audi R8 LMS GT3

#91 – Darren Leung – Großbritannien (AF Corse) – Ferrari 296 GT3