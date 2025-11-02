Robin Strycek zum DMSB-Vorstand Sport berufen

Der ehemalige Rennfahrer Robin Strycek, Sohn von Motorsportlegende Volker Strycek, wird ab den 1. Januar 2026 in den DMSB-Vorstand Sport berufen. Strycek ist bereits seit vielen Jahren in Positionen des DMSB tätig.

Der bisherige Koordinator Sport Robin Strycek ist vom DMSB-Präsidium zum Vorstand Sport berufen worden. Er ist damit ab 01. Januar 2026 für alle sportlichen Belange im Automobil- und Motorradbereich verantwortlich. In dieser Funktion ergänzt Strycek das Vorstandsteam um die Vorstandsvorsitzende Dr. Julia Walter und die Vorständin Recht Silke Langhorst. Während das hauptamtliche Vorstandsteam für alle operativen Belange des Deutschen Motor Sport Bundes e.V. zuständig ist, ist das ehrenamtliche DMSB-Präsidium für die strategische Ausrichtung des Verbandes verantwortlich.

Durch die Berufung von Robin Strycek in den Vorstand bekommen die Interessen der Aktiven – ob Fahrer, Teams, Hersteller oder Veranstalter – beim Dachverband der deutschen Motorsportler noch mehr Gewicht. Neben übergeordneten Aufgaben zur Unterstützung des Präsidiums wird auch die Steuerung des Referats Sport in seinen Händen liegen. Der Profisport und insbesondere die Disziplin Rundstrecke bleiben in seiner direkten Zuständigkeit.

Der 33-Jährige bringt in seine neue Aufgabe sowohl Erfahrungen als aktiver Rennfahrer und SimRacer als auch als studierter Ingenieur mit ein und verfügt damit über ein weit gefächertes Motorsport-Know-how. Durch seine bisherige Tätigkeit beim DMSB ist er sowohl in der deutschen als auch in der internationalen Motorsportszene und insbesondere bei den internationalen Verbänden hervorragend vernetzt und ein gefragter Ansprechpartner.

«Wir nehmen mit der Berufung von Robin Strycek in die hauptamtliche Spitze unseres Verbandes die Bedürfnisse unserer aktiven Sportler noch mehr in den Fokus», erklärt DMSB-Präsident Wolfgang Wagner. «Damit sind die Führungsaufgaben auf kaufmännischem und rechtlichem Gebiet im Vorstand künftig genauso vertreten wie die Bedürfnisse der aktiven Sportler, die Robin Strycek aus erster Hand kennt. Darüber freuen meine Präsidiumskollegen und ich uns sehr.»