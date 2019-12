Supersport-WM

Supersport-WM boomt: 2020 bis zu 36 Piloten möglich

Das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2020 verspricht attraktiv zu werden. Neben Weltmeister Randy Krummenacher auf MV Agusta freuen wir uns auf Neueinsteiger Kiefer Racing und mindestens fünf deutschsprachige Piloten.

Als die Supersport-WM 2019 in Aragónihren Europa-Auftakt hatte, standen 25 Motorräder in der Startaufstellung. In der bevorstehenden Saison wird diese Zahl überschritten, denn bereits jetzt sind 23 Piloten auf 27 Motorräder bestätigt – die Dorna rechnet sogar mit einem Feld von bis zu 36 Piloten.



Denn mit ParkinGO, EAB Ten Kate, Kiefer, Wepol, Wojcik und Benron ergänzen sechs neue Teams die Supersport-WM, dazu stockt MV Agusta von zwei auf drei Motorräder auf. Drei Teams steigen jedoch aus: Hartog, DK und Flembbo.

Fünf deutschsprachige Piloten werden 2020 in der Weltmeisterschaft am Start sein. Der Schweizer Randy Krummenacher geht mit MV Agusta in die Titelverteidigung, der Österreicher Thomas Gradinger unterschrieb neben Lukas Tulovic bei Kiefer Racing. Außerdem sehen wir Patrick Hobelsberger bei PTR Honda und Philipp Öttl bei Puccetti Kawasaki

Mit dem Wechsel von Krummi zu MV Agusta und dem Aufstieg von Vizeweltmeister Federico Caricasulo zu GRT Yamaha in die Superbike-WM, schwingt sich auf dem Papier GMT94 zum stärksten Yamaha-Team auf; mit dem dreifachen WM-Zweiten Jules Cluzel und Corentin Perolari stehen zwei starke Franzosen unter Vertrag. Seitens Kawasaki ist das Puccetti-Team mit Lucas Mahias am erfolgversprechendsten.

Teams und Fahrer der Supersport-WM 2020

Motorrad Team Fahrer Fix Kawasaki Puccetti Lucas Mahias x Philipp Öttl x ParkinGO Manuel Gonzalez x Pedercini Kyle Smith x Ayrton Badovini x Orelac Turkish Racing Can Öncü x Yamaha Kallio Racing Isaac Vinales x Hannes Soomer x GMT94 Jules Cluzel x Corentin Perolari x Team Toth Loris Cresson x Peter Sebestyen x Evan Bros Andrea Locatelli x MS Racing Galang Hendra Pratama x Andy Verdoia x EAB Ten Kate Steven Odendaal x Benro Racing Tom Toparis

Guus Boes?

Kiefer Racing LukasTulovic x Thomas Gradinger x MPM Jamie van Sikkelerus x Wepol Danny Webb x Wojcek Christoffer Bergmann

x Honda PTR Patrick Hobelsberger x Hikari Okubo x Lorini ?

?



MV Agusta MV Agusta Randy Krummenacher x Federico Fuligni x Raffaele De Rosa x