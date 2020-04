Manuel Puccetti überzeugt: Can Öncü ist neuer Toprak

Can Öncü bei seinem Supersport-Debüt in Australien

Sechs Jahre arbeitete das Kawasaki-Team von Manuel Puccetti mit Ausnahmetalent Toprak Razgatlioglu. Der Italiener geht davon aus, dass er dessen Nachfolger bereits gefunden hat.

Toprak Razgatlioglu kam über den Yamaha-R6-Cup in Deutschland über den Red Bull Rookies Cup (Zehnter und Sechster) 2014 in die Superstock-600-EM. Ab dann fuhr der heute 23-Jährige aus dem Touristenort Alanya in der Türkei für die Truppe von Manuel Puccetti.



In seinem ersten EM-Jahr wurde Toprak 13., im zweiten Meister. 2016 und 2017 ging er in der Superstock-1000-EM an den Start, die er als Fünfter und Zweiter beendete. Seit 2018 fährt Razgatlioglu in der Superbike-WM. In seinen beiden Jahren als Kawasaki-Privatier für Puccetti eroberte er beachtliche 15 Podestplätze und zwei Siege.

Dieses Jahr bildet er zusammen mit dem Niederländer Michael van der Mark das Yamaha-Werksteam, das erste Rennen der Saison auf Phillip Island gewann Razgatlioglu! Im Sprintrennen kletterte er als Zweiter aufs Podium, auch im zweiten Hauptrennen lag ein Podestplatz in Reichweite, wäre ihm nicht das Benzin ausgegangen. Mit 34 Punkten ist Toprak nach drei Rennen WM-Dritter, nur Alex Lowes (Kawasaki, 51) und Scott Redding (Ducati, 39) waren in Australien erfolgreicher.

Teamchef Manuel Puccetti verlässt sich seit Jahren auf die Empfehlungen von Kenan Sofuoglu. Der fünffache Supersport-Weltmeister brachte nicht nur Razgatlioglu in sein Team, sondern auch für dieses Jahr Can Öncü. Der 16-Jährige kann bereits einen Grand-Prix-Sieg in der Moto3-WM vorweisen (Valencia 2018), dieses Jahr ist er erstmals in der Supersport-WM am Start. Sein Debüt in Australien am 1. März beendete er als respektabler Elfter.

«Wir haben den neuen Toprak bereits gefunden», grinste Puccetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deswegen haben wir für dieses Jahr zusammen mit Orelac ein Junior-Team auf die Beine gestellt. Sie bekommen das Motorrad, die Motoren und Ersatzteile von mir, dazu einen Teil meiner Crew. Wir versuchen, mit Can Oncü den neuen Toprak aufzubauen. Er hat den früheren Crew-Chief von Kenan, mit dem er zweimal Weltmeister wurde. Can hat ein identisches Motorrad wie Lucas Mahias.»

Oncüs Manager Sofuoglu hat klare Vorstellungen, wie sich der Youngster die kommenden Jahre entwickeln soll: 2020 ist ein Lehrjahr, 2021 soll er den Supersport-Titel gewinnen und 2022 in die Superbike-WM aufsteigen.

«Can ist ein außergewöhnliches Talent, er ist sehr speziell», meint Puccetti. «Ich sehe ihn auf einem ähnlichen Niveau wie Toprak oder Kenan. Ich habe ihm schon im Winter 20 Mal gesagt, dass er sich Zeit nehmen soll, um das Motorrad und die Reifen zu verstehen. Er muss auch erst lernen, dass dieses Motorrad mit der Elektronik viel mehr kann als eine Moto3-Maschine, für ihn ist alles neu. Ich mache ihm null Druck, um in die Top-3 oder Top-5 zu fahren, das ist momentan nicht wichtig. In Australien wurde er Elfter – wichtig ist, dass er im letzten Rennen des Jahres nicht auch Elfter wird. Dass ein klarer Aufwärtstrend ersichtlich ist. Ich vermute, dass wir bis in zwei Saisons den neuen Toprak sehen. Junge Fahrer heranzuziehen, ist immer sehr mühsam. Aber sie verschaffen einem unglaubliche Befriedigung, wenn sie erfolgreich werden. Als wir mit Toprak das erste Rennen in der Superbike-WM gewannen, war das ein unbeschreiblich gutes Gefühl.»

Kalender Supersport-WM 2020, Stand 17. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar