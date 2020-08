Aragon, FP3: Phillip Öttl brilliert mit zweiter Zeit

Bis auf fünf konnten alle Piloten der Supersport-WM in Aragon im FP3 am Samstagmorgen ihre bislang beste Zeit des Wochenendes fahren. Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) brauste hinter Jules Cluzel auf Platz 2.

Philipp Öttl hatte es nach seinem fünften Platz am Freitag angekündigt: «Wen wir für Samstag alles perfekt hinbekommen, dann kann ich um einen Podestplatz kämpfen.»



Diesen Worten ließ der Bayer in FP3 am Samstagmorgen bei 15 Grad kühleren Temperaturen als am Freitag Taten folgen und brauste auf Platz 2. Öttl steigerte sich mit 1:54,339 min um 1,181 sec! Schneller war nur der Franzose Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) – um die Winzigkeit von 0,034 sec.



WM-Leader Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha), der am Freitag dominierte, wurde mit 0,052 sec Rückstand Dritter.



Patrick Hobelsberger aus dem Team Dynavolt Honda (+2,666 sec) wurde 18., sein Teamkollege Hikari Okubo (+1,793) 13.



Um 11.40 Uhr beginnt im MotorLand Aragon das Supersport-Qualifying, um 15.15 Uhr startet das erste Rennen.