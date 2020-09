Aragón/2, Lauf 2: Öttl verpasst Podium um 0,034 sec

Mit dem neunten Sieg im neunten Rennen markierte Andrea Locatelli beim zweiten Meeting der Supersport-WM 2020 einen neuen Rekord. Philipp Öttl verpasste das Podium um einen Wimpernschlag.

Im zweiten Rennen der Supersport-WM 2020 in Aragón/2 stellte sich nicht die Frage ob WM-Leader Andrea Locatelli gewinnen würde, sondern nur wie groß sein Vorsprung sein wird. Der Yamaha-Pilot im Weltmeisterteam Bardahl Evan Bros holte bisher jede Pole und jeden Rennsieg – Lauf 2 in Aragón war der neunte Sieg in Folge. Nie zuvor hat ein Pilot so viele Supersport-Siege in einer Saison eingefahren!



In den ersten Runden sah es noch nicht nach einem weiteren Sieg von Locatelli aus.

Locatelli, Kallio-Pilot Isaac Vinales (Yamaha) und Raffaele De Rosa (MV Agusta) gingen aus der ersten Reihe in den zweiten Lauf. Philipp Öttl (Kawasaki) nahm das Rennen aus der zweiten Reihe von Platz 6 in Angriff; Patrick Hobelsberger als Letzter. Das Rennen fand ohne den Japaner Hikaro Okubo statt, der nach dem Warm-up für unfit erklärt wurde. Somit war Hobelsberger der einzige Honda-Pilot im Teilnehmerfeld.



Mit 23 Grad Luft- und 34 Grad Celsius Asphalttemperatur herrschten bei Rennstart ideale Bedingungen.



Zunächst führte Jules Cluzel (Yamaha) das Rennen vor De Rosa an, als der Italiener in Runde 4 einen Blackout hatte und sich selbst sowie den mehrfachen Vizeweltmeister am Ende der Geraden von der Piste kegelte.



Locatelli hatte in den übrigen Runden mit Lucas Mahias (Kawasaki) einen hartnäckigen Verfolger, bis auch der Kawasaki-Pilot nach acht Runden den Speed des WM-Leaders nicht mehr mitgehen konnte.

Unterhaltsam war der Kampf um Platz 3 auf dem Podium, in dem mit Philipp Öttl, Corentin Perolari, Isaac Vinales, Hannes Soomer, Manuel Gonzalez und Peter Sebestyen sechs Fahrer beteiligt waren. Auf der Zielgerade zog Vinales an den die Gruppe die meiste Zeit anführenden Öttl vorbei und sicherte sich den letzten Podestplatz, Öttl wurde um 34/1000 geschlagen Vierter.



Patrick Hobelsberger fuhr auf der letzten Position liegend ein einsames Rennen und kam 11 sec hinter dem vorletzten auf Platz 19 ins Ziel. Auf den Sieger büßte der Honda-Pilot 41 sec ein.

So lief das Rennen

Start: Vinales vor Cluzel, Locatelli, Mahias, De Rosa und Öttl. Hobelsberger auf 23.

Runde 1: Cluzel führt das Rennen vor Vinales und Locatelli an. Mahias (4.) vorbei an De Rosa (5.). Öttl auf sieben.

Runde 2: Vinales fällt hinter Locatelli (2.), De Rosa (3.) und Mahias (4.) auf Platz 5 zurück. Schnellste Rennrunde Gonzalez (8.) in 1:54,917 min.

Runde 3: De Rosa (2.) schnappt sich Locatelli (3.).. Öttl (7.) 1 sec zurück.

Runde 4: De Rosa schießt Cluzel ab! Beide stürzen, Locatelli führt vor Mahias, Vinales, Perolari und Öttl an. Hobelsberger auf 19. Schnellste Rennrunde Locatelli in 1:54,238 min.

Runde 5: Öttl (4.) vorbei an Perolari (5.)

Runde 6: Öttl, Vinales, Perolari und Sommer kämpfen um Platz 3.

Runde 7: Zwischen Öttl (3.) und Gonzalez (7.) liegen nur 0,5 sec.

Runde 8: Locatelli und Mahias führen 4,4 sec vor der Kampfgruppe um Platz 3. Schnellste Rennrunde Locatelli in 1:53,990 min.

Runde 9: Locatelli beginnt, Mahias abzuschütteln.

Runde 10: Locatelli 2,1 sec vor Mahias und 7,3 sec vor Öttl. Hobelsberger auf 19.

Runde 11: Locatelli eine Sekunde schneller als Mahias.

Runde 12: Öttl führt die Gruppe um Platz 3 ununterbrochen an, die Verfolger sitzen ihm aber im Nacken.

Runde 13: Locatelli um 4,9 sec vor Mahias. Öttl (3.) hat sich um 0,5 sec Luft verschafft.

Runde 14: Locatelli und Mahias sind durch. Öttl (3.) geht mit einem Mini-Vorsprung von 0,3 sec auf Vinales in die letzte Runde.

Letzte Runde: Locatelli gewinnt 6,3 sec vor Mahias und 7,9 sec vor Vinales.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 28:46,977 min 2. Lucas Mahias Kawasaki + 6,286 sec 3. Isaac Vinales Yamaha + 7,876 4. Philipp Oettl Kawasaki + 7,908 5. Hannes Soomer Yamaha + 9,420 6. Peter Sebestyen Yamaha + 9,607 7. Corentin Perolari Yamaha + 9,657 8. Manuel Gonzalez Kawasaki + 9,700 9. Steven Odendaal Yamaha + 15,473 10. Danny Webb Yamaha + 15,549 11. Alejandro Ruiz Yamaha + 21,285 12. Galang Hendra_Pratama Yamaha + 22,842 13. Axel Bassani Yamaha + 23,234 14. Federico Fuligni MV Agusta + 24,014 15. Andy Verdoia Yamaha + 29,699 16. Loris Cresson Yamaha + 29,794 17. Maria Herrera Yamaha + 29,932 18. Lachlan Epis Yamaha + 30,389 19. Patrick Hobelsberger Honda + 41,424