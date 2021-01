Supersport-WM 2021: 21 Fahrer fix – drei Schweizer?

Drei Monate vor dem Saisonauftakt nimmt auch das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2021 Gestalt an. In der 600er-Kategorie sehen wir einen Deutschen, einen Österreicher und bis zu drei Schweizer.

Obwohl der Markt der 600er Motorräder am Boden liegt, erlebte die Teilnehmerzahlen an der Supersport-WM in den vergangenen zwei Jahren einen wahren Boom. Für die kommende Saison deutet sich ein zumindest ansprechendes Feld an.

Erfreulich zum einen die Tatsache, dass die etablierten Teams die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie soweit überstanden haben, dass die an der Weltmeisterschaft teilnehmen werden.



Qualitativ überzeugt das Teilnehmerfeld auch hinsichtlich der Fahrer: Mit Randy Krummenacher, Jules Cluzel, Federico Caricasulo, Raffaele De Rosa, Philipp Öttl und Thomas Gradinger sind eine Reihe von Piloten bestätigt, die in der Supersport-WM bereits auf dem Podium standen.



Und mit Dominique Aegerter kommt aus der Moto2 ein weiterer Pilot, dem in der seriennahen Weltmeisterschaft viel zuzutrauen ist.

In der Saison 2021 gibt zudem neue Teams und neue Fahrer. Ein Rückkehrer ist Michel Fabrizio, der sich mit 36 Jahren noch einmal auf WM-Niveau beweisen will.



Am WM-Einstieg arbeitet auch der Schweizer Stephane Frossard, der 2020 die franösischer Supersport-Serie gewann und nach insgesamt vier Gastarts (2016, 2017, 2020) nun eine volle Saison bestreiten möchte. Der 25-Jährige plant die Teilnahme an der World Supersport Challenge, die im Rahmen der Europa-Meetings stattfindet, hat aber noch nicht das erforderliche Budget zusammen.



Im Idealfall sehen wir 2021 mit Krummenacher, Aegerter und Frossard somit bis zu drei Schweizer, dazu mit Öttl und Gradinger je einen Teinehmer aus Deutschland bzw. Österreich.