Sehnsüchtiger Philipp Öttl: Vorgezogener Saisonstart

Am 17./18. April findet in Mugello die erste Runde zur Italienischen Meisterschaft statt. Philipp Öttl aus dem Team Puccetti Kawasaki wird sie als Vorbereitung für die Ende Mai beginnende Supersport-WM nützen.

Am kommenden Wochenende wird es für Philipp Öttl zum ersten Mal in diesem Jahr ernst: Dann wird der Dritte der Supersport-WM 2020 beim Auftakt der Italienischen Meisterschaft in Mugello dabei sein. Bereits im Vorjahr nützte das Team Puccetti Kawasaki einen CIV-Event, damals in Misano, um sich einzuarbeiten.

Es ist nicht nur ein spezieller Test für die Fahrer, sondern für das gesamte Team, um Ende Mai optimal abgestimmt in die WM zu starten. Öttl kennt die 5,4 Kilometer lange, anspruchsvolle Strecke aus seinen Jahren im Grand-Prix-Sport, letztmals war er 2019 in der Moto2-Klasse auf dem Kurs in der Toskana. Die Trainings beginnen bereits am Donnerstag, am Wochenende werden zwei Läufe ausgetragen.

Neben den Fahrern der Italienischen Meisterschaft sind Stand heute fünf WM-Piloten dabei: Öttl, Teamkollege Can Öncü, Michel Fabrizio, Manuel Gonzalez und Niki Tuuli.

«Ich freue mich darauf, nach zwei Jahren wieder ein Rennen in Mugello zu fahren», erzählte Philipp. «Ich bin dort schon Moto3 und Moto2 gefahren, jedoch noch nie mit einer 600er-Supersport. Das Wetter wird hoffentlich gut sein, da wir das Rennwochenende als Test nutzen und viel zu probieren haben. Einiges Neues, aber auch als Bestätigung, was wir bereits in Misano verglichen haben. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder ein Rennen zu fahren, die Pause war ungewöhnlich lang. Die Meisterschaft ist sehr stark, mit vielen schnellen Fahrern. Das konnte ich bereits im Vorjahr sehen. Doch wichtiger als das Resultat, ist für mich das perfekte Gefühl für meine Kawasaki zu entwickeln.»

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 9. März:

21.–23. Mai: Aragón/Spanien

11.–13. Juni: Misano/Italien

02.–04. Juli: Donington Park/Großbritannien*

23.–25. Juli: Assen/Niederlande

20.–22. August: Navarra/Spanien**

03.–05. September: Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September: Barcelona/Spanien

24.–26. September: Jerez/Spanien

01.–03. Oktober: Portimão/Portugal

15.–17. Oktober: San Juan/Argentinien**

12.–14. November: Lombok/Indonesien**

Termin offen: Phillip Island/Australien**

Termin offen: Estoril/Portugal



* nur Superbike

** ohne Supersport 300