Thomas Gradinger: Premiere für sein neues Yamaha-Team

Mit einer privaten R6 hat der Österreicher Thomas Gradinger über den Winter viele Runden gedreht, am Montag arbeitete er erstmals mit seinem neuen Supersport-WM-Team DK Yamaha.

2020 hat für Thomas Gradinger kein Rennsport stattgefunden: Erst zog sein damaliges Team Kiefer Racing den Stecker, noch bevor die Saison losging. Dann verletzte er sich am 24. Mai bei einem Training auf dem Red Bull Ring in Spielberg schlimm am rechten Bein.

Inzwischen ist Gradinger körperlich wieder auf der Höhe, Mitte Januar unterschrieb er einen Vertrag für das italienische Familien-Team DK Yamaha. Am Montag saß er in Misano zum ersten Mal auf seiner diesjährigen WM-Maschine, zum Fahren kam er nicht viel. «Ich bin in der Früh die ersten zwei Turns gefahren, dann gab es ein technisches Problem», erzählte der Dritte von Assen 2019 SPEEDWEEK.com. «Ich hoffe, dass es am Dienstag funktioniert, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns.»

Der Start der Supersport-WM 2021 ist auf Ende Mai in Aragon terminiert, Gradinger geht davon aus, dass er bis dahin mit DK auf vier bis sechs Testtage kommt. «Sie haben vier Leute für mich, an der Manpower scheitert es nicht», hielt der 24-Jährige fest. «Alle sind irrsinnig nett, da gibt es gar nichts. Wo wir technisch stehen, kann ich schwer einschätzen, weil das heute nur ein Einrollen war und wir noch nicht so viel zusammengearbeitet haben. Sie brauchen Rückmeldungen von mir, wie sie das Motorrad hinstellen müssen.»

Kalender Supersport-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien