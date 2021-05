Philipp Öttl (Kawasaki): «Dritter war das Maximum»

Zeitweise führte Philipp Öttl das erste Saisonrennen der Supersport-WM 2021 im MotorLand Aragón an, im Ziel musste sich der Kawasaki-Pilot mit Platz 3 begnügen. «Sonst hätte ich es weggeschmissen», erklärte der Bayer.

Das Supersport-Rennen war das dramatischste am ersten Renntag der seriennahen Weltmeisterschaft. Zuerst kämpften Jules Cluzel (Yamaha) und Niki Tuuli (MV Agusta) um den Sieg, nach deren Sturz war plötzlich Philipp Öttl in Führung.

Der Kawasaki-Pilot fuhr fehlerfrei und mit schnellen Zeiten, doch die drückenden Yamaha-Piloten Steven Odendaal und Dominique Aegerter hatten in den letzten Runden größere Reserven und verwiesen den 25-Jährigen auf Platz 3.



«Hätte ich mehr versucht, hätte ich es wahrscheinlich weggeschmissen», sagte Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Auf den Geraden ist unser Bike richtig flott, wir hatten hier nur Probleme mit dem Grip. Der Vorderreifen war kein Thema, nur hinten war der Grip schlecht. Aber das wussten wir schon vom letzten Jahr, dass Aragón nicht die beste Piste für uns ist – am Vormittag war es fantastisch, aber wenn es wärmer wird, bekommen wir Probleme. Die Yamaha-Piloten richten ihre Bikes schneller auf, wir fahren länger auf der Flanke – und dann reißt der Reifen halt irgendwann auf.»

Öttl war im ersten Rennen der einzige Kawasaki-Pilot, der die besten Rundenzeiten mitgehen konnte. Im vergangenen Jahr hatte er mit Lucas Mahias eine gute Referenz mit der ZX-6R.



«Das ist kein Nachteil. Mein Team hat über die Jahre so viele Daten gesammelt, die wissen ganz genau was das Motorrad leisten kann. Wir hatten in Misano unseren einzigen richtigen Test, alles andere waren keine vollwertigen Tests. Wenn man zwei Wochen vor dem Rennen in Aragón hätten fahren können, dann hätte man vielleicht was finden können. Ich finde aber, das heutige Rennen hat uns absolut in die Karten gespielt; Platz 3 war das Maximum.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha ##:##,### min 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,099 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 2,635 4. Luca Bernardi Yamaha + 3,956 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,738 6. Federico Caricasulo Yamaha + 4,817 7. Hannes Soomer Yamaha + 6,121 8. Christoffer Bergman Yamaha + 7,212 9. Raffaele De_Rosa Kawasaki + 8,352 10. Can Oncu Kawasaki + 16,135 11. Randy Krummenacher Yamaha + 16,279 12. Maria Herrera Yamaha + 22,257 13. Kevin Manfredi Yamaha + 22,296 14. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,274 15. Galang Hendra Yamaha + 37,978 16. Stephane Frossard Yamaha + 39,308 17. Pawel Szkopek Yamaha + 59,882 18. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 19. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta > 1 min Out Marc Alcoba Yamaha > 1 min Out Thomas Gradinger Yamaha > 1 min Out Davide Pizzoli Yamaha > 1 min Out Luigi Montella Yamaha > 1 min Out Vertti Takala Yamaha > 1 min