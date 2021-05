Supersport-WM Estoril, FP1: Philipp Öttl Zweiter!

Der ehemalige Vizeweltmeister Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) beendete das FP1 der Supersport-Klasse in Estoril vor Philipp Öttl als Schnellster. Die Schweizer Randy Krummenacher und Domi Aegerter wurden 7. und 9.

Nach den ersten 15 Minuten des 45-minütigen ersten freien Trainings führte Philipp Öttl aus dem Team Kawasaki Puccetti die Zeitenliste mit 1:41,192 min und über sechs Zehntelsekunden Vorsprung souverän an.



Zur Halbzeit setzte sich der starke Youngster Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) auf den zweiten Platz, wurde dann aber erst von WM-Leader Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) verdrängt und anschließend von Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha).

Fünf Minuten vor Schluss setzte sich Caricasulo mit 1:40,982 min an die Spitze und gab diese nicht mehr ab. Der Italiener blieb 0,210 sec vor Öttl und 0,233 vor dem WM-Dritten Raffaele De Rosa (Orelac Kawasaki) sowie Odendaal.



Ex-Weltmeister Randy Krummenacher tat sich mit seiner EAB-Yamaha anfänglich schwer und lag auf Platz 12, arbeitete sich in der letzten Viertelstunde aber bis auf Rang 7 nach vorne.



Der WM-Zweite Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha agierte das gesamte Training über unscheinbar und wurde Neunter.

Niki Tuuli stürzte mit der einzigen MV Agusta im Feld nach knapp 20 Minuten in Kurve 13, zu diesem Zeitpunkt lag der Finne auf dem 16. Platz. Er hatte im ersten Aragon-Rennen am vergangenen Samstag einen beängstigenden Sturz, als er Jules Cluzel aufs Hinterrad fuhr. «Mir geht es jeden Tag besser, nur der Nacken tut noch weh», erzählte Tuuli beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der MV-Agusta-Box. Die letzten Minuten im FP1 war er wieder dabei und kam auf Platz 19.



Maria Herrera als einzige Frau im Feld wurde mit fast 5 sec Rückstand 25.



Der Österreicher Thomas Gradinger fehlt in Portugal verletzungsbedingt.

Ergebnisse Supersport-WM Estoril, FP1:

1. Caricasulo, Yamaha, 1:40,982 min

2. Öttl, Kawasaki, +0,210 sec

3. De Rosa, Kawasaki, +0,233

4. Odendaal, Yamaha, +0,340

5. Gonzalez, Yamaha, +0,452

6. Bergman, Yamaha, +0,453

7. Krummenacher, Yamaha, +0,475

8. Bernardi, Yamaha, +0,629

9. Aegerter, Yamaha, +0,820

10. Öncü, Kawasaki, +0,888

11. Soomer, Yamaha, +0,934

12. Cluzel, Yamaha, +0,996

13. Manfredi, Yamaha, +1,076

14. Pizzoli, Yamaha, +1,937

15. Fabrizio, Kawasaki, +2,235

16. Takala, Yamaha, +2,282

17. Hendra Pratama, Yamaha, +2,516

18. Fuligni, Yamaha, +2,614

19. Tuuli, MV Agusta, +2,818

20. Frossard, Yamaha, +2,909

21. Montella, Yamaha, +3,673

22. Szkopek, Yamaha, +4,179

23. Taccini, Kawasaki, +4,566

24. McManus, Yamaha, +4,861

25. Herrera, Yamaha, +4,873

26. Kawasaki, Kawasaki, +4,964

27. Alcoba, Yamaha, +5,473