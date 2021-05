Estoril, FP2: Bestzeit für Aegerter, Rang 4 für Öttl

Mit einem sehenswerten Schlussangriff sicherte sich Dominique Aegerter (Yamaha) die schnellste Zeit in den ersten beiden Trainingssessions für die Supersport-WM in Estoril. Philipp Öttl (Kawasaki) überzeugt mit P4.

Dominique Aegerter ist am Beginn des zweiten freien Trainings die dominierende Erscheinung. Mit 1:41,091 Minuten legt er auf der Rennstrecke vor den Toren der portugiesischen Hauptstadt die schnellste Zeit vor. Der Eidgenosse fährt auf seiner Ten-Kate-Yamaha konstant niedrige 1:41er-Zeiten. Nach 13 Minuten wird er vom Schweden Christoffer Bergman aus dem Team Wojcik Racing (1:41,017) an der Spitze der Zeitentabelle abgelöst.

Hinter den beiden lauern Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha), Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti Racing), Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Team), Rafaele de Rosa (Orelac Racing VerdNatura), Randy Krummenacher (EAB Racing) und Jules Cluzel (GMT94 Yamaha). Der Österreicher Thomas Gradinger musste seine Teilnahme wegen einer Verletzung, die er sich in Aragón zugezogen hatte, auf die Veranstaltung verzichten.

Während der Großteil der Fahrer an der Box ist, liefert Cluzel drei Sektorbestzeiten ab, bis zum Zielstrich kann er die Bestzeit von Bergman nicht gefährden, verdrängt Öttl allerdings vom vierten Platz. Der Schweizer Yamaha-Pilot Stephane Frossard liegt unter 27 Piloten an der 19. Stelle.

Eine viertel Stunde vor Schluss bezahlt Bergman seine Angriffslust mit einem harmlosen Sturz in Kurve 1, die davor bei den Superbikern schon Alvaro Bautista und Tom Sykes zum Verhängnis geworden war. Unterdessen gelingt Philipp Öttl eine fehlerfreie Runde und markiert mit 1:40,887 vorerst die schnellste Zeit des Tages. Auch Caricasulo und Aegerter bleiben mit 1:40,919 bzw. 1:40,944 knapp unter der 1:41er-Marke.

In den letzten Minuten purzeln die Zeiten. Als Erster kann Caricasulo zulegen. Mit 1:40,755 geht er erneut in Führung. Auch Manuel Gonzalez kommt langsam in Schwung. Der spanische Jungstar überholt mit 1:40,910 Aegerter. Dann schafft Cluzel eine 1:40,735. Aegerter kontert mit einer 1:40,571, an die keiner mehr herankommt. Bergman muss nach seinem Sturz von der Box mitansehen, wie er noch bis an die sechste Stelle zurückgereicht wird.

Ergebnis Supersport-WM Estoril, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:40,571 min

2. Jules Cluzel, Yamaha, 1:40,735

3. Federico Caricasulo, Yamaha, 1:40,748

4. Philipp Öttl, Kawasaki, 1:40,887

5. Manuel Gonzalez, Yamaha, 1:40,910

6. Christoffer Bergmann, Yamaha, 1:41,017

7. Steven Odendaal, Yamaha, 1:41,066

8. Niki Tuuli, MV Agusta, 1:41,196

9. Randy Krummenacher, Yamaha, 1:41,203

10. Rafaele de Rosa, Kawasaki, 1:41,215

11. Luca Bernardi, Yamaha

12. Hannes Soomer, Yamaha

13. Can Öncü, Kawasaki

14. Michel Fabrizio, Kawasaki

15. Kevin Manfredi, Yamaha

16. Davide Pizzoli, Yamaha

17. Vertti Takala, Yamaha

18. Federico Fuligni, Yamaha

19. Marc Alcoba, Yamaha

20. Galang Hendra Pratama, Yamaha

21. Stephane Frossard, Yamaha

22. Maria Herrera, Yamaha

23. Luigi Montella, Yamaha

24. Leonardo Taccini, Kawasaki

25. Eugene James McManus, Yamaha

26. Pawel Szkopek, Yamaha

27. Shogo Kawasaki, Kawasaki